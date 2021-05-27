Глава Ryanair назвал угоном инцидент с лайнером в Белоруссии

Глава авиакомпании Ryanair Майкл О'Лири назвал инцидент с посадкой самолёта в Минске "незаконным и предумышленным угоном", письмо с таким заявлением он направил главе департамента по авиации Минтранса Белоруссии, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на текст сообщения.

Ryanair Holdings PLC отвергает версию Минска, гневно осудив принудительную посадку в частном письме и призвав идентифицировать трёх пассажиров, которых компания подозревает в работе на КГБ, пишет издание. Сообщается, что О'Лири в письме охарактеризовал произошедшее как "незаконное и предосудительное действие". Также глава Ryanair утверждает, что заявления Белоруссии о том, что в департаменте по авиации пытались связаться с авиакомпанией, являются ложными.