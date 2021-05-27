Глава Ryanair назвал угоном инцидент с лайнером в Белоруссии
Майкл О'Лири отвергает версию Минска о попытке связаться с авиакомпанией, он называет это ложью.
Фото © ТАСС / Niall Carson
Глава авиакомпании Ryanair Майкл О'Лири назвал инцидент с посадкой самолёта в Минске "незаконным и предумышленным угоном", письмо с таким заявлением он направил главе департамента по авиации Минтранса Белоруссии, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на текст сообщения.
Ryanair Holdings PLC отвергает версию Минска, гневно осудив принудительную посадку в частном письме и призвав идентифицировать трёх пассажиров, которых компания подозревает в работе на КГБ, пишет издание. Сообщается, что О'Лири в письме охарактеризовал произошедшее как "незаконное и предосудительное действие". Также глава Ryanair утверждает, что заявления Белоруссии о том, что в департаменте по авиации пытались связаться с авиакомпанией, являются ложными.
Ранее Лайф сообщал, что появилась расшифровка переговоров диспетчера в Минске с пилотом самолёта Ryanair. Между первым сообщением из столичной воздушной гавани и решением об экстренной посадке самолёта из-за минирования прошло 28 минут. Диспетчер аэропорта Минска сообщил пилоту Ryanair о минировании самолёта и рекомендовал ему совершить посадку именно в столице Белоруссии.
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