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Глава Ryanair назвал угоном инцидент с лайнером в Белоруссии

Майкл О'Лири отвергает версию Минска о попытке связаться с авиакомпанией, он называет это ложью.

27 мая, 21:53
<p>Фото © ТАСС / Niall Carson</p>

Фото © ТАСС / Niall Carson

Глава авиакомпании Ryanair Майкл О'Лири назвал инцидент с посадкой самолёта в Минске "незаконным и предумышленным угоном", письмо с таким заявлением он направил главе департамента по авиации Минтранса Белоруссии, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на текст сообщения.

Ryanair Holdings PLC отвергает версию Минска, гневно осудив принудительную посадку в частном письме и призвав идентифицировать трёх пассажиров, которых компания подозревает в работе на КГБ, пишет издание. Сообщается, что О'Лири в письме охарактеризовал произошедшее как "незаконное и предосудительное действие". Также глава Ryanair утверждает, что заявления Белоруссии о том, что в департаменте по авиации пытались связаться с авиакомпанией, являются ложными.

Песков оценил действия белорусских диспетчеров при посадке лайнера Ryanair в Минске

Песков оценил действия белорусских диспетчеров при посадке лайнера Ryanair в Минске

Ранее Лайф сообщал, что появилась расшифровка переговоров диспетчера в Минске с пилотом самолёта Ryanair. Между первым сообщением из столичной воздушной гавани и решением об экстренной посадке самолёта из-за минирования прошло 28 минут. Диспетчер аэропорта Минска сообщил пилоту Ryanair о минировании самолёта и рекомендовал ему совершить посадку именно в столице Белоруссии.

Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

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