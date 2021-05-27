В США усомнились в экологичности российского газа
Подобные заявления связаны со строительством "Северного потока — 2". В американском Минэнерго уверены, что по нему будет транспортироваться самая грязная форма природного газа на земле.
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Полученный в России природный газ является якобы "самым грязным" в мире. С таким утверждением выступила министр энергетики США Дженнифер Грэнхолм. С ним она выступила в ходе слушаний в комитете Палаты представителей Конгресса США по науке, космосу и технологиям. Там её попросили прокомментировать строительство "Северного потока — 2".
"Мы, безусловно, выступаем против этого трубопровода. И я скажу от лица Министерства энергетики, что одна из причин (помимо геополитических вопросов, связанных с Россией, одна из причин, по которой я считаю этот трубопровод очень опасным) заключается в том, что по нему транспортируется самая грязная форма природного газа на земле", — сказала Грэнхолм.
Ранее в США 14 сенаторов-республиканцев внесли проект закона, обязывающий к санкциям против "Северного потока — 2". По их мнению, отказ Вашингтона вводить новые рестрикции "грозит ослаблением позиции Америки на мировой арене".
Ранее сообщалось, что Госдепартамент США не будет вводить санкции против оператора газопровода "Северный поток — 2". Администрация Джо Байдена не хочет ставить под угрозу свои отношения с Германией, которая заинтересована в реализации проекта. При этом госсекретарь Энтони Блинкен напоминал главе МИД ФРГ, что США выступают против "Северного потока — 2".
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