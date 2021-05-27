В США усомнились в экологичности российского газа

Полученный в России природный газ является якобы "самым грязным" в мире. С таким утверждением выступила министр энергетики США Дженнифер Грэнхолм. С ним она выступила в ходе слушаний в комитете Палаты представителей Конгресса США по науке, космосу и технологиям. Там её попросили прокомментировать строительство "Северного потока — 2".

"Мы, безусловно, выступаем против этого трубопровода. И я скажу от лица Министерства энергетики, что одна из причин (помимо геополитических вопросов, связанных с Россией, одна из причин, по которой я считаю этот трубопровод очень опасным) заключается в том, что по нему транспортируется самая грязная форма природного газа на земле", — сказала Грэнхолм.