Долина затмила молодых красавиц своей фигурой

На вечеринке, предваряющей фестиваль "Жара" в 2021 году, в Москве собрался весь цвет отечественного шоу-бизнеса: Митя Фомин, певица Слава, телеведущие Константин Тарасюк и Юлия Барановская, победитель шоу "Маска" Анатолий Цой, Глюкоза, Ани Лорак, Наталья Подольская, Анита Цой, Григорий Лепс и другие. Настоящий фурор произвела 65-летняя певица Лариса Долина.

Как пишет издание "Дни.ру", на ней было короткое платье-пиджак белого цвета, которое продемонстрировало, как сильно постройнела артистка. Теперь она не стесняется выходить в свет в мини-нарядах. Лариса Долина в дерзком образе дала фору красоткам-коллегам.