Долина затмила молодых красавиц своей фигурой
Многих восхитил наряд, в котором артистка появилась на фестивале "Жара"-2021.
Фото © Instagram / zharatv
На вечеринке, предваряющей фестиваль "Жара" в 2021 году, в Москве собрался весь цвет отечественного шоу-бизнеса: Митя Фомин, певица Слава, телеведущие Константин Тарасюк и Юлия Барановская, победитель шоу "Маска" Анатолий Цой, Глюкоза, Ани Лорак, Наталья Подольская, Анита Цой, Григорий Лепс и другие. Настоящий фурор произвела 65-летняя певица Лариса Долина.
Как пишет издание "Дни.ру", на ней было короткое платье-пиджак белого цвета, которое продемонстрировало, как сильно постройнела артистка. Теперь она не стесняется выходить в свет в мини-нарядах. Лариса Долина в дерзком образе дала фору красоткам-коллегам.
Ранее Лайф писал, что Глюкоза появилась на этом мероприятии в провокационном чёрном платье от Mugler. Как раз в таком пару дней назад пользователи сети видели звезду "Трансформеров". Российская певица в битве нарядов проиграла.
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