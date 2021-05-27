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Глюкоза проиграла битву нарядов с Меган Фокс из-за двух деталей, которые испортили голое платье

Исполнительница хитов "Невеста" и "Малыш" посостязалась со звездой "Трансформеров", но выбор пользователей оказался не в её пользу.

27 мая, 13:16

Фото © Telegram / Super.ru, Instagram / dereksyuen

Недавно 34-летняя певица Глюкоза появилась на препати музыкального фестиваля "Жара", и её образ вызвал весьма противоречивые отзывы. Певица надела чёрное платье от Mugler, босоножки в тон и завязала высокий хвост.

Фото © Instagram / zharatv

Фото © Instagram / zharatv

Наталья Чистякова-Ионова (настоящее имя артистки) позировала перед папарацци, демонстрируя голый наряд, который обнажал часть груди, живота и талию. А сквозь прозрачную нижнюю часть можно было легко рассмотреть стройные ноги звезды.

Видео © Telegram / Anton S Live

Фото певицы в откровенном наряде опубликовали в том числе в инстаграме zharatv. Также снимки и видео с вечеринки разлетелись по соцсетям. Пользователи отметили, что Глюкоза появилась в таком же платье, как и Меган Фокс на недавней премии Billboard Music Awards 2021. Юзеры также раскритиковали звезду, заявив, что наряд смотрится лучше на американской актрисе. А в телеграме Super.ru появился целый опрос, и выбор тоже оказался не в пользу исполнительницы — за неё отдали свои голоса всего 18%.

Ну, товарищи, это уже стыдно как-то. Да и на Меган получше сидит

It's me

Фото © Telegram / Super.ru, Instagram / dereksyuen

Фото © Telegram / Super.ru, Instagram / dereksyuen

Меган — горячий секс, а Глюкоза — бледная моль

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Сравнили Меган и Глюкозу — как небо и земля

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Стилистически у Глюкозы всё выглядит ужасно, будь она первая в этом платье, всё равно запорола бы всё длиной каблука и хвостом

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Но у девушки всегда остаются преданные поклонники, которым интересна не только её внешность, но и внутренний мир. Так, они засыпали певицу вопросами в инстаграм-сториз, и она решила на них ответить. Наталья призналась, что в детстве мечтала быть "экстремалкой" — прыгнуть с парашютом и полетать на реактивном самолёте, и осуществила оба желания. Также Глюкоза порадовала подписчиков, раскрыв, что в июне у неё выходят новая песня и анимационный клип.

Меган Фокс пришла на премию в голом платье из лент, при виде которого папарацци выронили камеры

Меган Фокс пришла на премию в голом платье из лент, при виде которого папарацци выронили камеры

Авторы
Алина Гостева
Алина Гостева

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