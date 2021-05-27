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Манижа подаёт в суд на Wonderzine после статьи о том, кто на самом деле отправил её на Евровидение

Главред журнала посчитала, что на Евровидение певица попала лишь из-за знакомых политиков и связи с Кремлём.

27 мая, 09:40

Фото © Instagram / manizha

Популярная 29-летняя певица Манижа, которая представляла Россию на Евровидении и заняла девятое место, удивила фанатов в "Инстаграме" серьёзным заявлением. Она оскорбилась на обвинения журнала Wonderzine, который намекнул, что на европейский конкурс исполнительница попала нечестным путём. Девушка решила не терпеть такие высказывания и собралась подавать в суд.

Фото © Instagram / manizha

Фото © Instagram / manizha

Я официально заявляю, что мои юристы готовятся подать в суд на Wonderzine, чтобы отстоять честь и достоинство мои и моей семьи. В отличие от журналистки, которая "не исключает" правдивость расследований цитируемого телеграм-канала и не проверяет свои источники (неожиданно для воспитанницы "Коммерсанта"), у меня есть доказательства, которые опровергнут эти фейки

Манижа

Фото © Instagram / manizha

Фото © Instagram / manizha

В своей колонке главный редактор издания Юлия Таратута привела информацию из телеграм-пабликов, данные которых посчитала достоверными. По её мнению, у певицы есть серьёзные покровители, которые и помогли ей выиграть отборочный конкурс на Первом канале, — замглавы президентской администрации Сергей Кириенко и влиятельный бизнесмен и друг президента Юрий Ковальчук. Манижа была поражена, что её любимый журнал даже не подумал созвониться с ней и взять комментарий, а выдал непроверенные сведения за чистую монету.

Разочарована в издании, в которое верила очень много лет. Бесконечно жаль. Клевета не останется безнаказанной

Манижа

Фото © Instagram / manizha

Фото © Instagram / manizha

Помимо непрофессионализма исполнительница также была возмущена и лицемерной политикой журнала. На главной странице Wonderzine подчёркивается, что издание "борется со стереотипами и продвигает идею уважения к индивидуальности", а его "героини не боятся начинать с нуля и добиваются успехов там, где раньше доминировали мужчины". И при таком раскладе Манижа так и не смогла понять, как "одна женщина спокойно обесценивает труд и клевещет на другую женщину".

"Может, дело не в ней?": Влад Сташевский заступился за Манижу, поставив хейтеров на место

"Может, дело не в ней?": Влад Сташевский заступился за Манижу, поставив хейтеров на место

Авторы
Анна Бояршина
Анна Бояршина

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