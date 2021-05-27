Борис Моисеев впервые вышел в свет после тяжёлой болезни, и теперь это совсем другой человек

Певец уже несколько лет ведёт уединённый образ жизни. В 2010 году он перенёс первый инсульт, а после второго, случившегося в 2015-м, решил покинуть мир шоу-бизнеса и заботиться о здоровье.