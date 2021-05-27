Борис Моисеев впервые вышел в свет после тяжёлой болезни, и теперь это совсем другой человек
Певец уже несколько лет ведёт уединённый образ жизни. В 2010 году он перенёс первый инсульт, а после второго, случившегося в 2015-м, решил покинуть мир шоу-бизнеса и заботиться о здоровье.
Однако теперь он впервые за долгие годы появился на публике. Артист приехал на день рождения Кристины Орбакайте, и фото с торжества можно увидеть в его инстаграме. "25.05.2021, Москва", — гласит подпись.
На фото Борис Моисеев позировал, сидя в чёрной маске, которая скрывала половину лица. Видимо, меры предосторожности во время пандемии для певца не пустой звук. Он нежно держал Кристину Орбакайте за руку, прислонившись к ней головой.
Поклонники очень обрадовались новому снимку. Они пожелали исполнителю "Голубой луны" крепкого здоровья и возвращения на сцену и были счастливы, что о нём не забывают.
Как радостно видеть свежие фото! ❤️
Борис, борись!!! Ценю!!!
Очень рады видеть Вас, Борис, здоровья крепкого ❤️❤️❤️
Борю не забывайте!!👏
При этом некоторые юзеры испугались, что артист уже не ходит сам. Ведь и ранее появлялись слухи, что он парализован и находится в критическом состоянии. Однако 4 марта, когда Борис Михайлович отмечал своё 67-летие, он снялся, стоя в окружении гостей, так что опасения фанатов могут быть напрасны.
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