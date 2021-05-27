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Борис Моисеев впервые вышел в свет после тяжёлой болезни, и теперь это совсем другой человек

Певец уже несколько лет ведёт уединённый образ жизни. В 2010 году он перенёс первый инсульт, а после второго, случившегося в 2015-м, решил покинуть мир шоу-бизнеса и заботиться о здоровье.

27 мая, 09:19

Фото © Instagram/bmoiseevpro

Однако теперь он впервые за долгие годы появился на публике. Артист приехал на день рождения Кристины Орбакайте, и фото с торжества можно увидеть в его инстаграме. "25.05.2021, Москва", — гласит подпись.

Фото © Instagram/bmoiseevpro

Фото © Instagram/bmoiseevpro

На фото Борис Моисеев позировал, сидя в чёрной маске, которая скрывала половину лица. Видимо, меры предосторожности во время пандемии для певца не пустой звук. Он нежно держал Кристину Орбакайте за руку, прислонившись к ней головой.

Фото © Instagram/bmoiseevpro

Фото © Instagram/bmoiseevpro

Поклонники очень обрадовались новому снимку. Они пожелали исполнителю "Голубой луны" крепкого здоровья и возвращения на сцену и были счастливы, что о нём не забывают.

Как радостно видеть свежие фото! ❤️

klmntn

Борис, борись!!! Ценю!!!

djars_777

Фото © Instagram/bmoiseevpro

Фото © Instagram/bmoiseevpro

Очень рады видеть Вас, Борис, здоровья крепкого ❤️❤️❤️

ni48837

Борю не забывайте!!👏

russoturistosx

При этом некоторые юзеры испугались, что артист уже не ходит сам. Ведь и ранее появлялись слухи, что он парализован и находится в критическом состоянии. Однако 4 марта, когда Борис Михайлович отмечал своё 67-летие, он снялся, стоя в окружении гостей, так что опасения фанатов могут быть напрасны.

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Авторы
Алина Гостева
Алина Гостева

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