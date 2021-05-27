Повышенный уровень холестерина оказался связан со смертельно опасной болезнью

Высокий уровень холестерина в крови связан с риском развития сосудистой деменции, приводящей к развитию смертельно опасной болезни Альцгеймера и других форм слабоумия. К такому выводу пришли учёные, проводившие исследование, результаты которого опубликованы в журнале PLOS Medicine. Они подчёркивают, что в основном к этому имеют склонность мужчины.

В ходе исследования учёные из США, Великобритании и Нидерландов проанализировали данные более 1800 участников двух крупных перспективных исследований: Балтиморского лонгитюдного исследования старения (BLSA), начатого в США в 1958 году, и Инициативы нейровизуализации болезни Альцгеймера (ADNI), реализуемой с 2003 года.

Авторы надеются, что полученные результаты позволят заложить основу для создания новых терапевтических средств. Однако до этого необходимо провести дополнительные экспериментальные исследования, что позволит лучше понять роль распада холестерина при деменции.