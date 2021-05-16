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Опубликовано 15 мая 2021, 22:01

Геймеры пожаловались на ошибки в Mass Effect Legendary Edition

Фото © EA.COM

Фото © EA.COM

Некоторые пользователи онлайн-магазина видеоигр Steam отмечают, что компьютер серьёзно зависает, а некоторые не могут даже запустить игру.

Новая Mass Effect Legendary Edition оказалась с ошибками. Пользователи онлайн-магазина видеоигр Steam рассказали о них на форуме Reddit. Проблема носит не единичный случай, а скорее массовый характер, но с разными симптомами.

"Игра просто исчезает, но я слышу звук. В диспетчере задач игра не отвечает, и я должен отправить компьютер в принудительную перезагрузку. Я не одинок, есть много негативных отзывов и доклады на форумах EA", — пишет автор ветки Octatone.

Другие игроки пожаловались, что не могут даже запустить Mass Effect Legendary Edition из-за проблемы клиента Origin, причём она относится даже к Steam-версии, поскольку игра всё равно запускается через этот лаунчер компании Electronic Arts.

Судя по публикациям, все пользователи, столкнувшиеся с ошибками, имеют компьютеры с серьёзными характеристиками, но всё равно сталкиваются с проблемами при попытке поиграть в Mass Effect Legendary Edition.

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Артем Порвин
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