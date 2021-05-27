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Стала известна причина, по которой Кокорин оказался в больнице

Ему проведут плановую операцию, после которой футболисту предстоит около месяца амбулаторного лечения.

27 мая, 23:21
<p>Фото © ТАСС / Zuma</p>

Фото © ТАСС / Zuma

Нападающий итальянской "Фиорентины" Александр Кокорин оказался на больничной койке. Ему собираются делать пластическую операцию по исправлению носовой перегородки. Как утверждает личный массажист футболиста Сергей Колесников, искривлённая перегородка не позволяет Кокорину нормально дышать.

"Александру и раньше делали подобную операцию, но потом ему ещё два раза влетело по носу. Не знаю, в Италии это было или в России. Если перегородка искривлена, нарушается дыхание и человек не получает достаточное количество кислорода", — рассказал он в беседе с "Чемпионатом".

Колесников подчёркивает, что проблема с перегородкой может негативно сказаться на спортивных качествах футболиста. Например, он может начать быстро уставать и не выдерживать нагрузку.

"Я читал, что у Кака была подобная проблема. Он был в полном порядке, кроме выносливости, не мог долго держать высокий темп. Как только решили сделать ему операцию, у Кака всё наладилось", — подчеркнул Колесников.

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Ранее Кокорин выложил фото из больничной палаты. Нападающий пропустил часть сезона из-за повреждения, которое получил в Италии.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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