Стало больше россиян, которые верят в экономические улучшения

Примерно каждый пятый россиянин полагает, что ситуация в экономике будет улучшаться, доля таких граждан за год увеличилась. Такие данные получены по результатам исследования, проведённого компаниями "Ромир" и BCG.

"Оптимистичных прогнозов относительно экономической ситуации в России в той или иной степени придерживаются 22% россиян. "Экономическая ситуация не может стать хуже, возможно только улучшение" — с данной позицией согласны 10% опрошенных россиян (10% мужчин и 10% женщин)", — цитирует ТАСС выводы исследователей.

Они отмечают, что в прошлом году о возможности экономических улучшений говорили только 6% опрошенных россиян. В этом году самыми оптимистично настроенными оказались 12% россиян. По их мнению, ситуация в экономике в ближайший год будет только улучшаться.

Вместе с тем примерно половина респондентов полагают, что изменений не будет. Ни улучшения, ни ухудшения ситуации не ждут 43% опрошенных. В прошлом году их доля была 21%. 36% мужчин и 32% женщин считают, что экономическая ситуация в стране будет ухудшаться.

"Негативных прогнозов стали придерживаться вдвое меньше соотечественников — положительные настроения россиян в отношении экономической ситуации в стране подтверждают постепенную, но в то же время стабильную смену упаднических чувств населения на более оптимистичные", — сказала директор Romir Consumer Scan Panel Ксения Пайзанская.