Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Уведомления отключены

Стало больше россиян, которые верят в экономические улучшения

Вместе с тем сократилась доля тех, кто смотрит в будущее с пессимизмом. Исследователи отмечают смену упаднических чувств населения на более оптимистичные.

27 мая, 23:06
<p>Фото © Shutterstock</p>

Фото © Shutterstock

Примерно каждый пятый россиянин полагает, что ситуация в экономике будет улучшаться, доля таких граждан за год увеличилась. Такие данные получены по результатам исследования, проведённого компаниями "Ромир" и BCG.

"Оптимистичных прогнозов относительно экономической ситуации в России в той или иной степени придерживаются 22% россиян. "Экономическая ситуация не может стать хуже, возможно только улучшение" — с данной позицией согласны 10% опрошенных россиян (10% мужчин и 10% женщин)", цитирует ТАСС выводы исследователей.

Они отмечают, что в прошлом году о возможности экономических улучшений говорили только 6% опрошенных россиян. В этом году самыми оптимистично настроенными оказались 12% россиян. По их мнению, ситуация в экономике в ближайший год будет только улучшаться.

Вместе с тем примерно половина респондентов полагают, что изменений не будет. Ни улучшения, ни ухудшения ситуации не ждут 43% опрошенных. В прошлом году их доля была 21%. 36% мужчин и 32% женщин считают, что экономическая ситуация в стране будет ухудшаться.

Переработки, переезд и даже отказ от семьи: опрос показал, на что готовы россияне ради зарплаты в 250 тысяч рублей

Переработки, переезд и даже отказ от семьи: опрос показал, на что готовы россияне ради зарплаты в 250 тысяч рублей

"Негативных прогнозов стали придерживаться вдвое меньше соотечественников — положительные настроения россиян в отношении экономической ситуации в стране подтверждают постепенную, но в то же время стабильную смену упаднических чувств населения на более оптимистичные", — сказала директор Romir Consumer Scan Panel Ксения Пайзанская.

Как рассказывал Лайф, ранее была подсчитана сумма сбережений, необходимая россиянам для комфортной жизни. Опрос показал, что деньги откладывает менее половины граждан.

Авторы
Андрей Григорьев
Андрей Григорьев

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Забрала всю недвижимость: Раздел имущества Пелагеи и Ивана Телегина завершён

сегодня в 23:47

Британцы отреагировали на сообщения о выдворении их эсминца из российских вод

сегодня в 23:32

Стала известна причина, по которой Кокорин оказался в больнице

сегодня в 23:21

История про одиночку на руинах мира: Раскрыта дата выхода Dying Light 2

сегодня в 22:41

Повышенный уровень холестерина оказался связан со смертельно опасной болезнью

сегодня в 22:34

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1