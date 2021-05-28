Минск разослал ноты протеста из-за резких высказываний по инциденту с Ryanair
Белоруссия требует, чтобы за рубежом не давали оценку произошедшему до окончания расследования.
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Постпредство Белоруссии при ООН направило ноты протеста в миссии восьми стран. Все они выступили с заявлением по инциденту с рейсом Ryanair. Как уточнил глава постпредства Валентин Рыбаков, документы переданы представительствам Эстонии, Франции, Ирландии, Норвегии, Великобритании, США, Бельгии и Германии.
Как отметил Рыбаков в беседе с РИА "Новости", абсурдно выступать с какими-то суждениями в адрес Минска, пока не проведено соответствующее расследование по факту данного инцидента.
"В адреса всех восьми государств, которые сделали это заявление, мы направили ноту протеста одинакового содержания", — заявил Рыбаков.
Постпред назвал непозволительным обнародование любых заявлений до того, как проведено официальное расследование компетентными структурами (в первую очередь ИКАО), которые имеют право такие процедуры проводить. ИКАО уже заявила о том, что готова приступить к соответствующему расследованию.
Напомним, после инцидента с самолётом Ryanair и задержанием белорусского оппозиционера Романа Протасевича ЕС рекомендовал авиакомпаниям прекратить полёты над Белоруссией. Такое решение уже приняли французская Air France, австрийская Austrian Airlines, сингапурская Singapore Airlines, польские авиалинии LOT, финский национальный авиаперевозчик Finnair, испанская авиакомпания Iberia, нидерландская KLM, авиалинии Lufthansa и другие. А Украина с 26 мая полностью прекратила авиасообщение с Белоруссией. Кроме того, лидеры Евросоюза запретили белорусским авиакомпаниям летать на территорию ЕС и пригрозили Минску новыми санкциями.
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