Минск разослал ноты протеста из-за резких высказываний по инциденту с Ryanair

Постпредство Белоруссии при ООН направило ноты протеста в миссии восьми стран. Все они выступили с заявлением по инциденту с рейсом Ryanair. Как уточнил глава постпредства Валентин Рыбаков, документы переданы представительствам Эстонии, Франции, Ирландии, Норвегии, Великобритании, США, Бельгии и Германии.

Как отметил Рыбаков в беседе с РИА "Новости", абсурдно выступать с какими-то суждениями в адрес Минска, пока не проведено соответствующее расследование по факту данного инцидента.

"В адреса всех восьми государств, которые сделали это заявление, мы направили ноту протеста одинакового содержания", — заявил Рыбаков.