ИКАО начала расследование инцидента с бортом Ryanair в Минске

Международная организация гражданской авиации (ICAO, ИКАО) проведёт своё расследование по факту инцидента с воздушным судном авиакомпании Ryanair в Белоруссии 23 мая. Об этом сообщается по итогам специального заседания.

"Совет решил провести расследование этого события с целью установления фактов произошедшего и понимания того, имело ли место какое-либо нарушение каким-либо государством — членом ICAO международного авиационного права, в том числе Конвенции о международной гражданской авиации (Чикагской конвенции)", — отметили в международной организации.