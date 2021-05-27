ИКАО начала расследование инцидента с бортом Ryanair в Минске
Глава совета организации призвал все заинтересованные государства сотрудничать со следствием.
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Международная организация гражданской авиации (ICAO, ИКАО) проведёт своё расследование по факту инцидента с воздушным судном авиакомпании Ryanair в Белоруссии 23 мая. Об этом сообщается по итогам специального заседания.
"Совет решил провести расследование этого события с целью установления фактов произошедшего и понимания того, имело ли место какое-либо нарушение каким-либо государством — членом ICAO международного авиационного права, в том числе Конвенции о международной гражданской авиации (Чикагской конвенции)", — отметили в международной организации.
Глава её совета Сальваторе Шаккитано призвал заинтересованные государства — члены ИКАО сотрудничать со следствием.
Напомним, после инцидента с самолётом Ryanair и белорусским оппозиционером Романом Протасевичем ЕС рекомендовал авиакомпаниям прекратить полёты над Белоруссией. Такое решение уже приняли французская Air France, австрийская Austrian Airlines, сингапурская Singapore Airlines, польские авиалинии LOT, финский национальный авиаперевозчик Finnair, испанская авиакомпания Iberia, нидерландская KLM, авиалинии Lufthansa и другие. А Украина с 26 мая полностью прекратила авиасообщение с Белоруссией. Кроме того, лидеры Евросоюза запретили белорусским авиакомпаниям летать на территорию ЕС.
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