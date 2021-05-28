Россиянка симулировала рождение ребёнка ради маткапитала и пособий

Жительница Тюмени почти полтора года получала пособие на несуществующего ребёнка. Она также оформила материнский капитал, но не успела его потратить. Соответствующее дело расследовала областная прокуратура и уже направила материалы в суд.

"Женщина в мае 2020 года приобрела поддельное свидетельство о рождении сына в марте 2020 года и затем через МФЦ обратилась за получением пособий и регионального материнского капитала. С мая 2020 года по февраль 2021 года обвиняемая обманным путём получила более 360 тыс. рублей", — говорится в сообщении надзорного ведомства.

Женщина обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 159.2 УК РФ (мошенничество при получении выплат). Дело уже передано в суд для рассмотрения по существу.

