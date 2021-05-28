Россиянка симулировала рождение ребёнка ради маткапитала и пособий
По поддельному свидетельству о рождении она незаконно получила около 360 тысяч рублей.
Фото © ТАСС / Владимир Рябчиков
Жительница Тюмени почти полтора года получала пособие на несуществующего ребёнка. Она также оформила материнский капитал, но не успела его потратить. Соответствующее дело расследовала областная прокуратура и уже направила материалы в суд.
"Женщина в мае 2020 года приобрела поддельное свидетельство о рождении сына в марте 2020 года и затем через МФЦ обратилась за получением пособий и регионального материнского капитала. С мая 2020 года по февраль 2021 года обвиняемая обманным путём получила более 360 тыс. рублей", — говорится в сообщении надзорного ведомства.
Женщина обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 159.2 УК РФ (мошенничество при получении выплат). Дело уже передано в суд для рассмотрения по существу.
Ранее Лайф рассказывал, что вступили в силу новые правила предоставления льгот. Основная часть из них начали действовать с 19 апреля. Некоторые поправки в законы действуют уже с 11 апреля. Они касаются, в частности, материнского капитала.
Комментариев: 0