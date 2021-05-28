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И покататься, и пообедать: Rolls-Royce выпустила кабриолет со встроенной посудой и табуретками за $30 млн

Дизайнеры посчитали, что эксклюзивности автомобилю добавит жёсткая крыша, которую при желании проехаться с ветерком нужно оставлять в гараже.

28 мая, 01:02
<p>Фото © Rolls-Royce</p>

Фото © Rolls-Royce

Новое подразделение Coachbuild, занимающееся эксклюзивными проектами, появилось у автомобильной компании Rolls-Royce. Как сообщают в автоконцерне, первым проектом стал кабриолет Boat Tail, который выпустили тиражом всего в три экземпляра.

Как говорят в Rolls-Roys, разработка эксклюзивной модели длиной 5,8 м заняла четыре года. Boat Tail имеет 1813 оригинальных деталей. Только восемь месяцев ушло на переделку каркаса кузова и изготовление новых алюминиевых панелей.

Дизайнеры были вдохновлены морской тематикой. Поэтому основной особенностью автомобиля стала полностью оригинальная корма, созданная с оглядкой на дорогие яхты. В багажнике оборудован набор для пикника. Там есть отсеки для тарелок, фужеров и столовых приборов, спрятаны складные столики и табуретки итальянской фирмы Promemoria, а также два холодильника.

Несмотря на то что это кабриолет, от складной крыши дизайнеры отказались. Вместо этого — жёсткий съёмный верх, который можно оставить в гараже. В переднюю панель встроен хронометр Bovet 1822, специально адаптированный для автомобиля, а в перчаточном ящике размещён кофр из алюминия и кожи, где скрывается перьевая ручка Montblanc.

Силовой агрегат уже привычный для фанатов марки: атмосферник V12 объёмом 6,75 л и шестиступенчатый "автомат". Стоимость Rolls-Royce Boat Tail не называют. Британское издание Autocar со ссылкой на собственный источник сообщает, что проект мог обойтись заказчикам в 20 млн фунтов стерлингов (28,3 млн долларов).

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Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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