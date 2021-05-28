Опираясь на эпидемиологическую картину прошлого года, эксперты ожидают спада пандемии в летний период, но лучше не откладывать вакцинацию до осени, а обезопасить себя на период отпуска, считает аллерголог-иммунолог Владимир Болибок. Люди начинают активно перемещаться, и число контактов значительно возрастает, объяснил он.

"Лучше прививку сделать прямо сейчас, не откладывая, чтобы быть уверенным, что при любых поездках вы и ваше ближайшее окружение защищены от возможной коронавирусной инфекции. Тем более сейчас наблюдается тенденция, что люди, переболевшие в прошлом году, повторно сдают положительные ПЦР-тесты, они болеют не тяжело, но тем не менее это коронавирусная инфекция", — сказал врач в интервью радио Sputnik.

Также иммунолог рекомендует привиться от CoViD-19 тем, кто уже переболел полгода и более назад. К тому же это поможет преодолеть постковидный синдром. Врач рассказах о результатах исследования датских учёных, согласно которым если человек получает полную дозу вакцины, то есть оба компонента, то лучше восстанавливается после инфекции.

"У людей, перенёсших коронавирусную инфекцию, "ошмётки" от коронавируса циркулируют в организме, провоцируют всё время микроочаги воспаления. Обломки коронавируса могут находиться в клетках несколько месяцев, пока не пройдёт регенерация тканей. Как только мы делаем вакцинацию, уровень антител подскакивает, антитела "чистят" организм от чужеродных белков коронавируса", — объясняет Владимир Болибок.