Антитела чистят организм : Врач назвал самое подходящее время для вакцинации от коронавируса
Обезопасить себя и близких от опасной инфекции следует даже тем, кто уже переболел, отмечает медик.
Фото © ТАСС / Семён Антонов
Опираясь на эпидемиологическую картину прошлого года, эксперты ожидают спада пандемии в летний период, но лучше не откладывать вакцинацию до осени, а обезопасить себя на период отпуска, считает аллерголог-иммунолог Владимир Болибок. Люди начинают активно перемещаться, и число контактов значительно возрастает, объяснил он.
"Лучше прививку сделать прямо сейчас, не откладывая, чтобы быть уверенным, что при любых поездках вы и ваше ближайшее окружение защищены от возможной коронавирусной инфекции. Тем более сейчас наблюдается тенденция, что люди, переболевшие в прошлом году, повторно сдают положительные ПЦР-тесты, они болеют не тяжело, но тем не менее это коронавирусная инфекция", — сказал врач в интервью радио Sputnik.
Также иммунолог рекомендует привиться от CoViD-19 тем, кто уже переболел полгода и более назад. К тому же это поможет преодолеть постковидный синдром. Врач рассказах о результатах исследования датских учёных, согласно которым если человек получает полную дозу вакцины, то есть оба компонента, то лучше восстанавливается после инфекции.
"У людей, перенёсших коронавирусную инфекцию, "ошмётки" от коронавируса циркулируют в организме, провоцируют всё время микроочаги воспаления. Обломки коронавируса могут находиться в клетках несколько месяцев, пока не пройдёт регенерация тканей. Как только мы делаем вакцинацию, уровень антител подскакивает, антитела "чистят" организм от чужеродных белков коронавируса", — объясняет Владимир Болибок.
Ранее Лайф писал, что число заразившихся ковидом в России превысило пять миллионов человек. Из них 4 617 762 пациентов врачам по всей стране удалось поставить на ноги.
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