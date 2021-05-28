В ФСБ обвинили США в непризнании морской границы России

Соединённые Штаты не признают позицию Москвы по принадлежности России залива Петра Великого в Приморье, чем ставят под сомнение её территориальную целостность. Об этом заявил первый заместитель директора ФСБ, руководитель Пограничной службы Владимир Кулишов.

Генерал армии пояснил, что государственная граница в акватории определяется по внешней границе территориальных вод. Как правило, это 12 морских миль от берега. Исключительная же экономическая зона не превышает 200 морских миль. Однако это не распространяется на так называемые исторические заливы. Так, залив Петра Великого признан таковым ещё в СССР, а затем перешёл России как его правопреемнице.

"Вместе с тем претензии со стороны Америки являются необоснованными с точки зрения международного права. Произошедший инцидент в ноябре 2020 года в заливе с эсминцем ВМС США "Джон Маккейн" является нарушением государственной границы Российской Федерации", — сказал Кулишов в беседе с РИА "Новости".