В ФСБ обвинили США в непризнании морской границы России
Там вспомнили об инциденте прошлого года, когда американский корабль вошёл в залив Петра Великого и покинул его только после приближения российского.
Эсминец ВМС США "Джон Маккейн". Фото © Wikipedia
Соединённые Штаты не признают позицию Москвы по принадлежности России залива Петра Великого в Приморье, чем ставят под сомнение её территориальную целостность. Об этом заявил первый заместитель директора ФСБ, руководитель Пограничной службы Владимир Кулишов.
Генерал армии пояснил, что государственная граница в акватории определяется по внешней границе территориальных вод. Как правило, это 12 морских миль от берега. Исключительная же экономическая зона не превышает 200 морских миль. Однако это не распространяется на так называемые исторические заливы. Так, залив Петра Великого признан таковым ещё в СССР, а затем перешёл России как его правопреемнице.
"Вместе с тем претензии со стороны Америки являются необоснованными с точки зрения международного права. Произошедший инцидент в ноябре 2020 года в заливе с эсминцем ВМС США "Джон Маккейн" является нарушением государственной границы Российской Федерации", — сказал Кулишов в беседе с РИА "Новости".
Лайф рассказывал, что в ноябре прошлого года миноносец ВМС США "Джон Маккейн" зашёл на два километра в российские территориальные воды в заливе Петра Великого. Туда был направлен противолодочный корабль "Адмирал Виноградов", который отогнал "Джона Маккейна". Затем в США заявили, что не считают эти воды территориальным морем России и якобы проводили операцию "по обеспечению свободы судоходства".
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