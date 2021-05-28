Россиянину удалили "панцирь" с сердца

Российские кардиохирурги Центрального военного клинического госпиталя имени Вишневского провели сложнейшую операцию 37-летнему мужчине по удалению "панциря" из кальциевых и известняковых отложений с сердца. Об этом рассказал начальник кардиохирургического центра госпиталя, заслуженный врач РФ, доктор медицинских наук Александр Лищук. Сложнейшая процедура заняла пять часов.

"Из перикардовой сумки образовалось что-то наподобие яичной скорлупы, но со стенками толщины и прочности страусиного яйца. Я бы сравнил это с камнем. Камень врастал в сердечную мышцу. Приходилось молоточком стучать по сердцу и очень аккуратно по миллиметру отделять кусочек за кусочком", — рассказал врач в беседе с РИА "Новости".

В течение полугода, по словам хирурга, воспалительная ткань замещалась известью и кальцием, к моменту поступления у пациента был раздутый живот, отёкшие конечности, сердце не справлялось с перекачкой крови.

"Всё в отёках. Панцирь сжимал сердце. Ещё немного, и больной ушёл бы из жизни", — рассказывает врач.

Теперь пациент уже готовится к выписке. С "панцирным сердцем" Лищук столкнулся не впервые. В прошлый раз такую операцию он проводил 30 лет назад.