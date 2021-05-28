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"Мы не можем быть позади": Байден заявил об отставании Штатов в одной из областей

В ней Америку обогнали Япония, Китай, а также некоторые европейские страны, в том числе Италия и Франция.

28 мая, 02:41
<p>Фото © ТАСС / EPA </p>

Фото © ТАСС / EPA

США значительно отстают от других стран мира в сфере разработок и исследований. Как заявил американский лидер Джо Байден, Америка обязана вернуть себе лидирующие позиции.

Он подчеркнул, что 30 лет назад США были в лидерах в этой отрасли, занимая первое, минимум второе место. При этом сейчас США находятся на девятом месте, уступая даже Китаю, который занимает восьмое.

"Мы должны быть первыми в мире, чтобы лидировать в XXI веке. Это совершенно ясно. Мы не можем быть позади", — заключил Байден.

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Лайф рассказывал, что перед инаугурацией на пост президента США Джо Байден пообещал завершить "тёмные времена" в стране.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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