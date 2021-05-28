"Мы не можем быть позади": Байден заявил об отставании Штатов в одной из областей
В ней Америку обогнали Япония, Китай, а также некоторые европейские страны, в том числе Италия и Франция.
Фото © ТАСС / EPA
США значительно отстают от других стран мира в сфере разработок и исследований. Как заявил американский лидер Джо Байден, Америка обязана вернуть себе лидирующие позиции.
Он подчеркнул, что 30 лет назад США были в лидерах в этой отрасли, занимая первое, минимум второе место. При этом сейчас США находятся на девятом месте, уступая даже Китаю, который занимает восьмое.
"Мы должны быть первыми в мире, чтобы лидировать в XXI веке. Это совершенно ясно. Мы не можем быть позади", — заключил Байден.
Лайф рассказывал, что перед инаугурацией на пост президента США Джо Байден пообещал завершить "тёмные времена" в стране.
Комментариев: 0