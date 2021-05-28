Российский сенатор Алексей Пушков высмеял слова министра энергетики США Дженнифер Грэнхолм, которая назвала газ из России "самой грязной формой природного газа на Земле". По мнению политика, она сказала не всё.

"Эта дама, выдающая себя за специалиста, забыла упомянуть, что американский газ, прибывающий в Европу, в отличие от российского, ещё и состоит из "молекул свободы", — написал Пушков в своём Telegram-канале.

По его мнению, без этого в оценке от Грэнхолм "чего-то не хватает". Сенатор в шутку выразил уверенность, что американский министр так и считает, просто забыла сказать.