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Nike разорвала контракт с Неймаром на фоне секс-скандала

Футбольная суперзвезда отрицает обвинения, из-за которых, по версии WSJ, она лишилась спонсорского соглашения.

28 мая, 03:01
<p>Фото © Facebook / <a href="https://www.facebook.com/photo/?fbid=307095857643582&set=pb.100050295107499.-2207520000.." target="_blank" rel="noopener noreferrer">Neymar Jr.</a></p>

Фото © Facebook / Neymar Jr.

Корпорация Nike и футбольная суперзвезда, нападающий "Пари Сен-Жермен" Неймар больше не сотрудничают, хотя соглашение было заключено до 2028 года. Причиной преждевременного разрыва стал скандал и последовавшее за ним расследование о сексуальных домогательствах со стороны спортсмена.

История началась в 2016 году, когда одна из сотрудниц компании Nike сообщила, что Неймар попытался принудить её к сексу в своём номере отеля в Нью-Йорке, где она помогала координировать мероприятия и логистику для футболиста и его окружения, сообщает издание WSJ. Нападающий ПСЖ все обвинения отрицает и утверждает, что сделка прекратилась по коммерческим причинам.

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Ранее Лайф сообщал, что Nike подала в суд на создателей "сатанинских кроссовок", а рэпер-вдохновитель решил отшутиться. Выпустившую такую обувь компанию сочли нарушителем прав на товарный знак.

Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

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