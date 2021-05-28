Nike разорвала контракт с Неймаром на фоне секс-скандала
Футбольная суперзвезда отрицает обвинения, из-за которых, по версии WSJ, она лишилась спонсорского соглашения.
Фото © Facebook / Neymar Jr.
Корпорация Nike и футбольная суперзвезда, нападающий "Пари Сен-Жермен" Неймар больше не сотрудничают, хотя соглашение было заключено до 2028 года. Причиной преждевременного разрыва стал скандал и последовавшее за ним расследование о сексуальных домогательствах со стороны спортсмена.
История началась в 2016 году, когда одна из сотрудниц компании Nike сообщила, что Неймар попытался принудить её к сексу в своём номере отеля в Нью-Йорке, где она помогала координировать мероприятия и логистику для футболиста и его окружения, сообщает издание WSJ. Нападающий ПСЖ все обвинения отрицает и утверждает, что сделка прекратилась по коммерческим причинам.
Ранее Лайф сообщал, что Nike подала в суд на создателей "сатанинских кроссовок", а рэпер-вдохновитель решил отшутиться. Выпустившую такую обувь компанию сочли нарушителем прав на товарный знак.
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