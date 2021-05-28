Nike разорвала контракт с Неймаром на фоне секс-скандала

Корпорация Nike и футбольная суперзвезда, нападающий "Пари Сен-Жермен" Неймар больше не сотрудничают, хотя соглашение было заключено до 2028 года. Причиной преждевременного разрыва стал скандал и последовавшее за ним расследование о сексуальных домогательствах со стороны спортсмена.

История началась в 2016 году, когда одна из сотрудниц компании Nike сообщила, что Неймар попытался принудить её к сексу в своём номере отеля в Нью-Йорке, где она помогала координировать мероприятия и логистику для футболиста и его окружения, сообщает издание WSJ. Нападающий ПСЖ все обвинения отрицает и утверждает, что сделка прекратилась по коммерческим причинам.