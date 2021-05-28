Двум россиянам не дали выпить на борту самолёта, и они подрались с полицией. Видео © МВД

В аэропорту Владивостока сняли двух мужчин с самолёта, который готовился к вылету в Москву. Жители краевого центра в возрасте 40 и 42 лет решили подготовиться к полёту, заправившись прямо на борту спиртным. Экипаж вызвал полицию, но любители выпить покидать самолёт не планировали. Они устроили потасовку с сотрудниками МВД.

"Во время доставления двух жителей приморья в дежурную часть, один из них нанес удары полицейскому, находящемуся при исполнении служебных обязанностей", — сообщили в Управлении на транспорте МВД РФ по ДФО.

Потасовку между нетрезвыми жителями города и полицией в деталях сняли камеры наблюдения. Теперь двум мужчинам грозит уголовное дело по статье 318 Уголовного кодекса РФ "Применение насилия в отношении представителя власти". А пока на них составили протоколы по административной статье о распитии спиртного в запрещенных федеральным законом местах.