Россиян предупредили о риске дефицита яиц

В России закупочные цены на куриные яйца настолько упали, что оказались ниже себестоимости их производства. Но предприятия не могут работать себе в убыток. Производители обратились в Минпромторг с просьбой помочь решить проблему, пишут "Ведомости" со ссылкой на двух участников совещания в ведомстве, которое состоялось 26 мая.

В Минсельхозе рассказали, что по сравнению с апрелем к 26 мая яйца первой категории стали дешевле на 19,5%, а второй — на 10,9%. Гендиректор Росптицесоюза Галина Бобылева отметила, что торговые сети закупают их по 36–45 рублей за десяток без учёта налогов. А себестоимость производства составляет 49–52 рубля. Она пояснила, что в последнее время выросла стоимость зерна, кормовых добавок, инкубационных яиц и упаковки.

Бобылева предупредила, что производители не смогут долго работать в убыток. Некоторые компании вскоре могут начать сокращать численность несушек, что может привести к дефициту яиц на рынке. В то же время в Минсельхозе и торговых сетях, по данным газеты, не считают ситуацию критичной.