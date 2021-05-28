Врачи обнаружили ещё один побочный эффект удалёнки

Количество инфарктов в период пандемии существенно снизилось. Как полагает главврач кардиологического отделения медицинского округа Хельсинки и Уусимаа Мика Лайне, причина не в том, что люди из-за коронавируса стали реже обращаться к врачу.

В беседе с финским изданием Yle она отметила, что, вероятнее всего, позитивно на статистике инфарктов отразился перевод людей на удалённую форму работы. Благодаря этому снижается уровень стресса, а соответственно, его гормоны не повышают артериальное давление.

Лайне говорит, что число поступающих в больницу с инфарктом миокарда уменьшилось на 30% по сравнению с ситуацией до пандемии. А в США год назад количество пациентов с инфарктом уменьшилось до 40%. При этом 90% пациентов в возрасте до 50 лет, попавших в больницу округа с инфарктом, — курильщики.

Уточняется, что пандемия позитивно отразилась и на статистике ишемических инсультов. Сейчас запущенно масштабное исследование, касающееся сердечно-сосудистых заболеваний во время пандемии CoViD-19.