Махинации на 50 млн рублей в сфере ЖКХ раскрыли в Иркутской области. Видео © МВД РФ

Сотрудники полиции арестовали девять человек в Иркутской области. Все они являются сотрудниками организаций сферы ЖКХ и обвиняются в махинациях на 50 млн рублей. Как сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк, эти организации обслуживают свыше 1,5 тысячи домов в Иркутске, что составляет около 25 процентов всего жилого фонда города.

"Руководители управляющих компаний оплачивали услуги 23 подрядчиков, оказывающих услуги по обслуживанию общего имущества многоквартирных домов, средствами, которые поступали от населения в качестве оплаты жилищно-коммунальных услуг. При этом на стадии заключения контрактов фигуранты договаривались с обслуживающими организациями о том, что те будут возвращать им от пяти до десяти процентов от выплачиваемых средств", — рассказала Волк.

Полиция установила, что с июля 2019 года эти компании ежемесячно пополняли так называемую чёрную кассу суммами от трёх до пяти миллионов рублей. Часть этих денег, по данным полиции, передавалась предполагаемому лидеру группы — предпринимателю из Санкт-Петербурга, а также учредителям нескольких юридических лиц.

"Посредниками выступали генеральные директора управляющих компаний. По предварительным данным, в общей сложности злоумышленники незаконно получили свыше 50 миллионов рублей", — уточнила Волк.