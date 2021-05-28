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Регион
Опубликовано 28 мая 2021, 08:43

Глава МИД Словении высказался в поддержку открытого и конструктивного диалога между Россией и ЕС

Фото © Pixabay

Фото © Pixabay

Синхронизация усилий РФ и Евросоюза в борьбе за достижение климатической нейтральности является необходимым условием для сохранения Земли, отметил министр. Речь идёт в том числе о признании договорённостей, достигнутых в рамках Парижского соглашения.

Словения выступает в поддержку открытого и конструктивного диалога по текущей международной повестке между Россией и Евросоюзом. Об этом заявил министр иностранных дел Словении Анже Логар в беседе с ТАСС. Сейчас глава внешнеполитического ведомства находится в России с официальным визитом, который стал для него первым на данном посту.

"События последних месяцев довели развитие дипломатических отношений между Европейским союзом и Российской Федерацией до очень низкого уровня. Словения поддерживает открытый и конструктивный диалог как по текущим вопросам международного значения, по которым [наши] мнения расходятся, так и по вопросам, связывающим ЕС и РФ", — отметил министр.

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Логар особенно подчеркнул сотрудничество в вопросах климата. По его словам, синхронизация усилий России и Евросоюза в борьбе за достижение климатической нейтральности является необходимым условием для сохранения Земли. В этой связи министр напомнил о признании договорённостей, достигнутых в рамках Парижского соглашения, в котором изложены вклады в сокращение выбросов, определяемые на национальном уровне.

Ранее Лайф рассказывал, что постпред РФ в ЕС заявил о готовности восстановить прежние формы диалога с Европой. Он подчеркнул, что принципы, которые лежат в основе отношений, неизменны — взаимное уважение, обоюдный учёт интересов, равноправие и совместная ответственность за будущее.

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Варвара Романова
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