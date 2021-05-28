ЦБ отозвал лицензии у двух российских банков

Центробанк РФ отозвал лицензии на осуществление банковских операций у акционерного общества "Заубер-банк" (г. Санкт-Петербург), а также у московского АКБ ИРС. Об этом сообщается на сайте регулятора.

Отмечается, что "Заубер-банк" нарушал федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, из-за чего в течение последнего года ЦБ регулярно применял к нему меры, в частности, вводил ограничения на осуществление банковских операций. Кроме того, кредитная организация в значительных объёмах проводила сомнительные операции по продаже наличной иностранной валюты физическим лицам.

Касательно банка ИРС ЦБ принял решение об отзыве лицензии из-за того, что значительную долю кредитного портфеля организации составляли проблемные ссуды, банк осуществлял операции, направленные на искусственное поддержание величины капитала, чтобы обеспечить формальное соблюдение пруденциальных норм деятельности. Кроме того, кредитная организация была вовлечена в проведение сомнительных операций по выводу денежных средств за рубеж через авансирование импорта товаров.