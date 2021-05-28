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ЦБ отозвал лицензии у двух российских банков

Одна из кредитных организаций проводила сомнительные операции по продаже наличной иностранной валюты гражданам. А значительную долю кредитного портфеля второго банка составляли проблемные ссуды.

28 мая, 06:19
<p>Фото © ТАСС / Алексей Зотов</p>

Фото © ТАСС / Алексей Зотов

Центробанк РФ отозвал лицензии на осуществление банковских операций у акционерного общества "Заубер-банк" (г. Санкт-Петербург), а также у московского АКБ ИРС. Об этом сообщается на сайте регулятора.

Отмечается, что "Заубер-банк" нарушал федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, из-за чего в течение последнего года ЦБ регулярно применял к нему меры, в частности, вводил ограничения на осуществление банковских операций. Кроме того, кредитная организация в значительных объёмах проводила сомнительные операции по продаже наличной иностранной валюты физическим лицам.

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Касательно банка ИРС ЦБ принял решение об отзыве лицензии из-за того, что значительную долю кредитного портфеля организации составляли проблемные ссуды, банк осуществлял операции, направленные на искусственное поддержание величины капитала, чтобы обеспечить формальное соблюдение пруденциальных норм деятельности. Кроме того, кредитная организация была вовлечена в проведение сомнительных операций по выводу денежных средств за рубеж через авансирование импорта товаров.

Ранее в Центробанке рассказали о попытках россиян взять несколько ипотечных кредитов за день. По словам зампреда регулятора, ситуация находится под контролем. Граждане продолжают брать займы на первоначальный взнос на ипотеку, добавила Юдаева.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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