Россиян предупредили об угрозе их банковским вкладам и рассказали, как не остаться без денег
По словам экономиста, клиенты, как правило, за несколько месяцев могут понять, что у кредитной организации начинаются большие проблемы. На это указывает несколько признаков.
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Для хранящихся на банковских вкладах финансов существует угроза, если соответствующая кредитная организация лишилась лицензии. Об этом рассказал эксперт департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский.
Как уточнил экономист, клиенты банка, как правило, за несколько месяцев могут понять, что у кредитной организации начинаются большие проблемы. На это указывает несколько признаков.
"Среди них — закрытие или сокращение времени работы филиалов банка, перебои со связью с кол-центром. Особенно ярко показывает, что у банка серьёзные проблемы, задержка выдачи денежных средств либо переводов на расчётный счёт клиента", — рассказал эксперт в беседе с агентством "Прайм".
По словам Переславского, если банк всё-таки лишился лицензии, то агентство по страхованию вкладов возместит клиенту не более 1,4 миллиона рублей. Чтобы не остаться без денег, эксперт советует россиянам выбирать кредитные организации из самой популярной двадцатки. Таким образом клиенты смогут минимизировать риски полной или значительной потери вклада, добавил эксперт.
Ранее россиянам назвали выгодную альтернативу банковским вкладам. По словам специалиста, на сегодняшний день под очень низким процентом в банках насчитывается около 30 триллионов рублей, однако выход из ситуации есть.
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