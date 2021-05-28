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"Очередная политическая ошибка": Рябков оценил решение США не возвращаться в Договор по открытому небу

По словам замглавы МИД РФ, процесс денонсации договора может закончиться до саммита России и Америки. Сроки окончания процедур сейчас зависят от Совета Федерации и президента РФ.

28 мая, 06:46
<p>Сергей Рябков. Фото © ТАСС / Пресс-служба Министерства иностранных дел РФ</p>

Сергей Рябков. Фото © ТАСС / Пресс-служба Министерства иностранных дел РФ

Решение США не возвращаться в Договор по открытому небу (ДОН) является очередной политической ошибкой Америки. Таким мнением поделился заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков.

"США совершили очередную политическую ошибку, нанесли новый удар по системе европейской безопасности. Мы предоставили им хороший шанс, которым они не воспользовались", — цитирует замминистра ТАСС.

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Рябков подчеркнул, что Америка продолжает "тиражировать измышления о неких нарушениях Россией" этого соглашения, что "совершенно абсурдно". По словам дипломата, бессмысленно повторять позицию РФ по этому вопросу, так как любой желающий может её найти без особых усилий, но "просто таких желающих нет в Вашингтоне".

Замминистра отметил, что процедуры денонсации Россией ДОН могут завершиться и до саммита РФ — США, сейчас сроки окончания процесса зависят от Совета Федерации и решения российского президента Владимира Путина. По мнению Рябкова, на предстоящей встрече лидеров РФ и США вряд ли будет обсуждаться судьба документа или его альтернатива.

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Замглавы МИД РФ также выразил надежду, что одним из итогов саммита Путина и его американского коллеги Джо Байдена станет возвращение послов двух стран — Анатолия Антонова и Джона Салливана — в Вашингтон и Москву соответственно.

Напомним, в Кремле подтвердили, что встреча президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена состоится в Женеве 16 июня. Это будет первая личная встреча двух лидеров с момента вступления последнего в должность президента США. Поездка в Женеву также станет первым зарубежным визитом российского лидера с января 2020 года, когда он посетил Израиль и Палестину.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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