Решение США не возвращаться в Договор по открытому небу (ДОН) является очередной политической ошибкой Америки. Таким мнением поделился заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков.

"США совершили очередную политическую ошибку, нанесли новый удар по системе европейской безопасности. Мы предоставили им хороший шанс, которым они не воспользовались", — цитирует замминистра ТАСС.

Рябков подчеркнул, что Америка продолжает "тиражировать измышления о неких нарушениях Россией" этого соглашения, что "совершенно абсурдно". По словам дипломата, бессмысленно повторять позицию РФ по этому вопросу, так как любой желающий может её найти без особых усилий, но "просто таких желающих нет в Вашингтоне".

Замминистра отметил, что процедуры денонсации Россией ДОН могут завершиться и до саммита РФ — США, сейчас сроки окончания процесса зависят от Совета Федерации и решения российского президента Владимира Путина. По мнению Рябкова, на предстоящей встрече лидеров РФ и США вряд ли будет обсуждаться судьба документа или его альтернатива.

Замглавы МИД РФ также выразил надежду, что одним из итогов саммита Путина и его американского коллеги Джо Байдена станет возвращение послов двух стран — Анатолия Антонова и Джона Салливана — в Вашингтон и Москву соответственно.