Рябков сообщил, что Москва и Вашингтон не обсуждают обмен Уилана на россиян
В прошлом году Мосгорсуд приговорил гражданина США к 16 годам колонии строгого режима за шпионаж.
Пол Уилан. Фото © ТАСС / ЕРА
Осуждённый за шпионаж американец Пол Уилан не фигурирует в вопросах обмена заключёнными между Россией и Соединёнными Штатами. Об этом сообщил заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков.
"Нет. Вопрос об обмене стоит в другой плоскости. Господин Уилан в подобного рода схемах и разменах не обсуждается", — сказал замминистра.
В июне прошлого года сообщалось, что осуждённый на 16 лет колонии строгого режима Пол Уилан решил не обжаловать приговор за шпионаж. По словам его адвоката, иностранец намерен дожидаться обмена.
Напомним, Пол Уилан был задержан в Москве 28 декабря 2018 года при "проведении шпионской акции". Также у него нашли документы, содержащие гостайну. У Уилана оказалось четыре гражданства: США, Канады, Ирландии и Великобритании. Американец отрицал свою причастность к шпионажу и утверждал, что он "не агент разведки, а лишь мистер Бин на каникулах". Мосгорсуд приговорил его к 16 годам колонии. Тогда в своём последнем слове Уилан заявлял о желании обжаловать приговор.
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