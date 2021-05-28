Рябков сообщил, что Москва и Вашингтон не обсуждают обмен Уилана на россиян

Осуждённый за шпионаж американец Пол Уилан не фигурирует в вопросах обмена заключёнными между Россией и Соединёнными Штатами. Об этом сообщил заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков.

"Нет. Вопрос об обмене стоит в другой плоскости. Господин Уилан в подобного рода схемах и разменах не обсуждается", — сказал замминистра.

В июне прошлого года сообщалось, что осуждённый на 16 лет колонии строгого режима Пол Уилан решил не обжаловать приговор за шпионаж. По словам его адвоката, иностранец намерен дожидаться обмена.