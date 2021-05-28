Лукашенко: СНГ подтверждает свою жизнеспособность в сложное время

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Содружество Независимых Государств (СНГ) смогло подтвердить свою жизнеспособность в сложное время. Об этом лидер республики сказал на встрече с председателями делегаций заседания Совета глав правительств стран СНГ.

"Сегодня мы можем с полной уверенностью сказать, что проект под названием СНГ состоялся и вновь подтверждает свою жизнеспособность в это сложное время", — цитирует белорусского лидера БелТА.

Лукашенко также заявил о целенаправленной работе внешних сил против Содружества, что является аргументом в пользу интеграции. Глава республики подчеркнул, что сейчас "как никогда, нужны солидарность и единство".