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Лукашенко: СНГ подтверждает свою жизнеспособность в сложное время

Белорусский лидер также заявил о целенаправленной работе внешних сил против Содружества, что является аргументом в пользу интеграции. Глава республики подчеркнул, что сейчас "как никогда, нужны солидарность и единство".

28 мая, 07:14
<p>Александр Лукашенко. Фото © ТАСС / EPA</p>

Александр Лукашенко. Фото © ТАСС / EPA

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Содружество Независимых Государств (СНГ) смогло подтвердить свою жизнеспособность в сложное время. Об этом лидер республики сказал на встрече с председателями делегаций заседания Совета глав правительств стран СНГ.

"Сегодня мы можем с полной уверенностью сказать, что проект под названием СНГ состоялся и вновь подтверждает свою жизнеспособность в это сложное время", — цитирует белорусского лидера БелТА.

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Лукашенко также заявил о целенаправленной работе внешних сил против Содружества, что является аргументом в пользу интеграции. Глава республики подчеркнул, что сейчас "как никогда, нужны солидарность и единство".

Ранее Лайф рассказывал, что Лукашенко заявил о наличии прямой угрозы суверенитету и территориальной целостности Белоруссии. Каждый пограничник на высоком профессиональном уровне делает всё возможное для защиты государственной границы, подчеркнул он. Военнослужащих этих войск лидер республики назвал настоящими патриотами.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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