Лукашенко: СНГ подтверждает свою жизнеспособность в сложное время
Белорусский лидер также заявил о целенаправленной работе внешних сил против Содружества, что является аргументом в пользу интеграции. Глава республики подчеркнул, что сейчас "как никогда, нужны солидарность и единство".
Александр Лукашенко. Фото © ТАСС / EPA
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Содружество Независимых Государств (СНГ) смогло подтвердить свою жизнеспособность в сложное время. Об этом лидер республики сказал на встрече с председателями делегаций заседания Совета глав правительств стран СНГ.
"Сегодня мы можем с полной уверенностью сказать, что проект под названием СНГ состоялся и вновь подтверждает свою жизнеспособность в это сложное время", — цитирует белорусского лидера БелТА.
Лукашенко также заявил о целенаправленной работе внешних сил против Содружества, что является аргументом в пользу интеграции. Глава республики подчеркнул, что сейчас "как никогда, нужны солидарность и единство".
Ранее Лайф рассказывал, что Лукашенко заявил о наличии прямой угрозы суверенитету и территориальной целостности Белоруссии. Каждый пограничник на высоком профессиональном уровне делает всё возможное для защиты государственной границы, подчеркнул он. Военнослужащих этих войск лидер республики назвал настоящими патриотами.
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