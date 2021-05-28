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: Forbes назвал имена богатейших наследников в России

Впервые в рейтинг издания попали "тайные" дети Павла Дурова, о которых Лайф писал ещё в 2014 году. Дочь и сын создателя соцсети "ВКонтакте" и мессенджера "Телеграм" расположились на шестой строчке.

28 мая, 07:39
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Журнал Forbes обновил список богатейших наследников российских бизнесменов. В рейтинг издания вошло 20 семей, в которых 50 детей. Отмечается, что на каждого из них приходится порядка 3,1 миллиарда долларов.

Так, самым богатым наследником остался Юсуф Алекперов — единственный сын крупнейшего акционера "ЛУКойла" Вагита Алекперова. Следом за ним идут дочка совладельца "Новатэка" Леонида Михельсона и её сводный брат. На третьем месте — Джахангир Махмудов, наследник основателя Уральской горно-металлургической компании Искандера Махмудова.

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На четвёртом месте расположились дети бенефициара НЛМК Владимира Лисина — Дмитрий, Юрий и Анастасия. А замыкают пятёрку "богатеньких Ричи" наследники владельца "Еврохима" и СУЭК Андрея Мельниченко — дочь Тара и сын Адриан.

Отметим, что в список богатейших наследников впервые попали "тайные" дети Павла Дурова, о которых Лайф рассказывал ещё в 2014 году. Дочь и сын создателя соцсети "ВКонтакте" и мессенджера "Телеграм" расположились на шестой строчке. Всю информацию о наследниках Дуров и его экс-супруга тщательно скрывают, однако известно, что после развода родителей они проживают с матерью в Барселоне.

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Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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