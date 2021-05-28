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СМИ: Украина закроет воздушное пространство для белорусских самолётов с 29 мая

Лайнеры из республики не смогут садиться в аэропортах Незалежной и пролетать над её территорией транзитом.

28 мая, 07:41
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Украина закроет небо для зарегистрированных в Белоруссии самолётов с 29 мая. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источник в правительстве.

Согласно информации издания, сегодня на внеочередном заседании кабинет министров одобрил запрет на использование воздушного пространства Украины белорусскими самолётами. Уточняется, что данный запрет вступит в силу с 00:00 29 мая.

При этом портал поясняет, что белорусские самолёты не только не смогут совершать посадку в украинских аэропортах, но и пролетать над территорией Незалежной транзитом.

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Ранее сообщалось, что Украина с 26 мая прекращает авиасообщение с Белоруссией. Авиакомпаниям и самолётам страны будет запрещено выполнять полёты в воздушном пространстве соседней республики. Соответствующее поручение накануне, 24 мая, дал президент страны Владимир Зеленский. Это произошло после инцидента, случившегося с Boeing 737-800 авиакомпании Ryanair, летевшего из Афин в Вильнюс и экстренно приземлившегося в аэропорту Минска из-за сообщения о минировании днём 23 мая. На его борту находился основатель телеграм-канала NEXTA и главред также признанного экстремистским телеграм-канала "Беларусь головного мозга" Роман Протасевич. После посадки он был задержан. Европейские страны, осуждающие задержание оппозиционера, выступили за прекращение полётов над Белоруссией и запрет доступа национальной авиакомпании "Белавиа" к аэропортам стран ЕС. Международная организация гражданской авиации (ICAO) уже получила соответствующий запрос.

Авторы
Евгения Измайлова
Евгения Измайлова

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