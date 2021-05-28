СМИ: Украина закроет воздушное пространство для белорусских самолётов с 29 мая

Украина закроет небо для зарегистрированных в Белоруссии самолётов с 29 мая. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источник в правительстве.

Согласно информации издания, сегодня на внеочередном заседании кабинет министров одобрил запрет на использование воздушного пространства Украины белорусскими самолётами. Уточняется, что данный запрет вступит в силу с 00:00 29 мая.