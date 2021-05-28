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В Крыму объяснили появление "человека из шкафа" во время совещания правительства

Недавно в социальных сетях появился фрагмент записи онлайн-совещания по реализации инфраструктурных проектов на полуострове — и внимание пользователей привлекло совсем не обсуждение важных вопросов.

28 мая, 14:16

Скриншот видео © Соцсети

В Крыму объяснили странное видео с "человеком в шкафу" на совещании по инфраструктурным проектам. Видео © Соцсети

В Министерстве транспорта Крыма объяснили РИА "Новости" распространившееся в Сети видео со странным человеком, "вылезающим из шкафа" во время совещания министров по видеосвязи.

Недавно в социальных сетях и телеграм-каналах появился видеофрагмент совещания по реализации инфраструктурных проектов в Крыму, которое проводил глава республики Сергей Аксёнов. В ходе доклада министра транспорта полуострова Евгения Исакова на заднем плане внезапно открылся "шкаф-купе", из которого вышел неизвестный человек.

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"Это не шкаф-купе, а дверь в соседний рабочий кабинет", — пояснили в пресс-службе Минтранспорта республики, подкрепив свои слова снимком интерьера помещения, в котором чиновники находились во время онлайн-совещания.

Фото © Пресс-служба Министерства транспорта Крыма

Фото © Пресс-служба Министерства транспорта Крыма

При этом собеседница агентства уточнила, что "человек из шкафа" — первый заместитель Службы автомобильных дорог Крыма, который тоже должен был участвовать в видеоконференции, поскольку на ней обсуждались и его профильные темы.

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А недавно Лайф показал видео с Валерием Меладзе, где он запутался в фонограмме. Поклонники артиста были недовольны его выступлением, на котором он вёл себя неадекватно и забывал про свою запись.

Авторы
Евгения Измайлова
Евгения Измайлова

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