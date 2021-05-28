В Крыму объяснили появление "человека из шкафа" во время совещания правительства

В Крыму объяснили странное видео с "человеком в шкафу" на совещании по инфраструктурным проектам. Видео © Соцсети

В Министерстве транспорта Крыма объяснили РИА "Новости" распространившееся в Сети видео со странным человеком, "вылезающим из шкафа" во время совещания министров по видеосвязи.

Недавно в социальных сетях и телеграм-каналах появился видеофрагмент совещания по реализации инфраструктурных проектов в Крыму, которое проводил глава республики Сергей Аксёнов. В ходе доклада министра транспорта полуострова Евгения Исакова на заднем плане внезапно открылся "шкаф-купе", из которого вышел неизвестный человек.

"Это не шкаф-купе, а дверь в соседний рабочий кабинет", — пояснили в пресс-службе Минтранспорта республики, подкрепив свои слова снимком интерьера помещения, в котором чиновники находились во время онлайн-совещания.

Фото © Пресс-служба Министерства транспорта Крыма

При этом собеседница агентства уточнила, что "человек из шкафа" — первый заместитель Службы автомобильных дорог Крыма, который тоже должен был участвовать в видеоконференции, поскольку на ней обсуждались и его профильные темы.