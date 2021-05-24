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"Упоротый и глуховатый артист": В Сеть попало видео с Меладзе, где он запутался в фонограмме

Поклонники артиста были недовольны его выступлением, на котором он вёл себя неадекватно и забывал про свою запись.

24 мая, 13:05

Фото © Telegram / Немалахов

Известный 55-летний певец Валерий Меладзе на днях выступил в ресторане со своими самыми излюбленными хитами. Однако фанаты остались недовольны кумиром, который даже перед немногочисленной публикой в камерной обстановке не смог спеть вживую. В "Инстаграме" появилась запись этого концерта, на которой опухший Меладзе не попадает в собственную фонограмму, машет микрофоном и ребячится на сцене.

Видео © Telegram / Немалахов

Это ***. Я так ждал, так ждал... Точно не упоротого и глуховатого артиста под фанеру, который свои ноты даже не слышит. Развенчание и разоблачение. Сейчас я понимаю, почему он не выступает...

Поклонник Меладзе

Фото © Instagram / meladzevalerian

Фото © Instagram / meladzevalerian

Это ситуация смотрится ещё более комично в свете того мнения, которое певец выразил недавно, принимая участие в шоу "Я вижу твой голос". В нём члены жюри должны решить по виду конкурсанта, владеет ли он прекрасным вокалом или же нет. Меладзе заявил, что сейчас многие артисты больше концентрируются на внешности и поведении на сцене, нежели на своём музыкальном таланте, пишет портал "Дни.ру".

Фото © Instagram / meladzevalerian

Фото © Instagram / meladzevalerian

Люди умеют себя преподнести, а вот с пением не очень складывается. На каждом концерте ко мне просятся на сцену люди, чтобы спеть дуэтом. Как правило, половина из них совершенно не умеет петь. И мне, кстати, гораздо больше нравятся выступления людей, которые вообще не попадают в ноты, но делают это самозабвенно, чем те, которые попадают 50 на 50

Валерий Меладзе

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Авторы
Анна Бояршина
Анна Бояршина

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