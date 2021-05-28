Россия не была в курсе инцидента с самолётом авиакомпании Ryanair во время его вынужденной посадки. Об этом заявил на брифинге первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.

"Мы не были в курсе, мы не можем отслеживать каждый самолёт в воздухе", — отметил он.

Полянский также назвал фейками слухи о присутствии российского агента на борту самолёта авиакомпании Ryanair. По его словам, Запад без единой попытки разъяснения деталей случившегося заранее назначил виновных в инциденте.

"Пока не было расследования, но уже есть санкции. Выводы уже сделаны, виновные назначены. Я не знаю, какой смысл в расследовании, если западные страны уже всё решили", — пояснил Полянский.