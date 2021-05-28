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"Запад заранее назначил виновных": Зампостпреда РФ при ООН заявил, что Россия не была в курсе вынужденной посадки самолёта Ryanair

Информация о якобы присутствии на борту российского агента не соответствует действительности, подчеркнул Дмитрий Полянский.

28 мая, 13:59
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Россия не была в курсе инцидента с самолётом авиакомпании Ryanair во время его вынужденной посадки. Об этом заявил на брифинге первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.

"Мы не были в курсе, мы не можем отслеживать каждый самолёт в воздухе", — отметил он.

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Полянский также назвал фейками слухи о присутствии российского агента на борту самолёта авиакомпании Ryanair. По его словам, Запад без единой попытки разъяснения деталей случившегося заранее назначил виновных в инциденте.

"Пока не было расследования, но уже есть санкции. Выводы уже сделаны, виновные назначены. Я не знаю, какой смысл в расследовании, если западные страны уже всё решили", — пояснил Полянский.

Ранее глава Ryanair назвал неправдивой и неточной стенограмму переговоров пилота, предоставленную Минском. Так, в своём послании Майкл О'Лири называет сотрудников минского аэропорта "обструкционистами". Лётчику не было оставлено шансов на принятие другого решения, кроме как посадить лайнер в столице Белоруссии, указал О'Лири.

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Напомним, после инцидента с самолётом Ryanair и задержанием белорусского оппозиционера Романа Протасевича ЕС рекомендовал авиакомпаниям прекратить полёты над Белоруссией. Такое решение уже приняли французская Air France, австрийская Austrian Airlines, сингапурская Singapore Airlines, польские авиалинии LOT, финский национальный авиаперевозчик Finnair, испанская авиакомпания Iberia, нидерландская KLM, авиалинии Lufthansa и другие. А Украина с 26 мая полностью прекратила авиасообщение с Белоруссией. Кроме того, лидеры Евросоюза запретили белорусским авиакомпаниям летать на территорию ЕС и пригрозили Минску новыми санкциями.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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