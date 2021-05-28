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Назван срок начала приёма заявлений на выплату в 10 тысяч рублей на ребёнка-школьника

Приём заявок будет проведён до 1 ноября, точная дата начала предоставления денежных средств пока не называется.

28 мая, 13:35

Фото © Shutterstock

В середине июля начнётся обработка заявлений на единовременную выплату в размере десяти тысяч рублей на детей школьного возраста. Об этом заявила заместитель министра труда и социальной защиты РФ Ольга Баталина в ходе заседания общественного совета при ведомстве.

"Приём заявлений начнётся, мы планируем где-то в середине июля, точная дата будет определена, когда у нас, собственно, выйдет постановление", — объяснила Баталина.

По словам замминистра, приём заявлений будет проводиться до 1 ноября. А выплаты начнутся с августа, точной даты пока нет.

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Напомним, в правительстве ранее заявили, что семьи с детьми в возрасте от шести до восемнадцати лет получат по десять тысяч рублей до 17 августа.

В ходе ежегодного Послания Федеральному собранию президент России Владимир Путин заявил, что всем семьям в стране, в которых подрастают школьники, в том числе будущие первоклассники, в августе будет выплачено по десять тысяч рублей на каждого ребёнка. Позже министр труда и социальной защиты Антон Котяков сообщил, что для того, чтобы получить данную выплату, необходимо будет лишь подать заявление онлайн, а всю остальную работу возьмёт на себя государство. Всего на это уйдёт около 170 миллиардов рублей. Кроме того, Путин поручил ввести выплаты на детей от восьми до шестнадцати лет из неполных семей. Президент указал на необходимость отдельно поддержать те семьи, где мама или папа в одиночку воспитывают ребёнка.

В Госдуму внесли законопроект о ежегодной выплате 10 000 рублей на школьников

В Госдуму внесли законопроект о ежегодной выплате 10 000 рублей на школьников

Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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