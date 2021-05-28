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Огромный граффити-портрет Высоцкого появился у Театра на Таганке

Над рисунком, площадь которого составляет 126 квадратных метров, трудились художники из России и Испании, отмечается, на работу у них ушло около трёх дней.

28 мая, 13:21
<p>Фото © Агентство "Москва" / "Мобильный репортёр"</p>

Фото © Агентство "Москва" / "Мобильный репортёр"

В Москве около здания Театра на Таганке появился огромный портрет легендарного советского актёра, поэта и барда Владимира Высоцкого. Как сообщает РИА ФАН, общая площадь рисунка составила 126 квадратных метров.

Над граффити постарались художники из России и Испании, отмечается, что в целом на работу у них ушло около трёх дней. Рисунок представляет собой чёрно-белый портрет Высоцкого на фоне гор и солнца. Композицию дополняют строки знаменитого стихотворения "Прощание с горами", нанесённые на лицо поэта.

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В качестве места для граффити Театр на Таганке художники выбрали не случайно. Именно там Высоцкий сыграл множество культовых ролей, включая знаменитого Гамлета.

Ранее сообщалось, что в Петербурге презентовали первую настольную игру о литературе по мотивам стрит-арта. На специальных картинках изображены граффити, связанные с героями известных произведений великих русских писателей и, конечно же, с самой Северной столицей.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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