Огромный граффити-портрет Высоцкого появился у Театра на Таганке

В Москве около здания Театра на Таганке появился огромный портрет легендарного советского актёра, поэта и барда Владимира Высоцкого. Как сообщает РИА ФАН, общая площадь рисунка составила 126 квадратных метров.

Над граффити постарались художники из России и Испании, отмечается, что в целом на работу у них ушло около трёх дней. Рисунок представляет собой чёрно-белый портрет Высоцкого на фоне гор и солнца. Композицию дополняют строки знаменитого стихотворения "Прощание с горами", нанесённые на лицо поэта.

В качестве места для граффити Театр на Таганке художники выбрали не случайно. Именно там Высоцкий сыграл множество культовых ролей, включая знаменитого Гамлета.