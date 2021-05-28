Прилепин признался, что опасается задержания после истории с арестом Протасевича в Минске. Видео © Телеканал "Россия-1"

Писатель и политик Захар Прилепин опасается, что разделит участь основателя телеграм-канала NЕХТА Романа Протасевича, задержанного во время экстренной посадки лайнера Ryanair в Минске. Такое признание он сделал в программе "Вечер с Владимиром Соловьёвым" на телеканале "Россия-1".

Так, писатель заявил, что после истории с Протасевичем его могут задержать в любой зарубежной стране и сдать Украине. Сопредседатель партии "Справедливая Россия — За правду" также допустил, что в ближайшее время выезд за пределы РФ для него может быть опасен, поскольку Украина или какая-либо другая страна вполне могут "приземлить" самолёт с ним на борту, как это произошло в Белоруссии.

"Я скрывать не стану, что никакого восторга не испытываю по этому поводу. Потому что на меня на Украине уголовное дело возбуждено и я у них в розыске. Я не радуюсь, ведь в другой раз и против нас так сделают", — сказал Прилепин.