Прилепин признался, что опасается задержания после истории с арестом Протасевича в Минске
Писатель допустил, что вылет за пределы России может быть опасным для него, так как Украина или любая другая страна могут "приземлить" самолёт с ним на борту.
Захар Прилепин. Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин
Прилепин признался, что опасается задержания после истории с арестом Протасевича в Минске. Видео © Телеканал "Россия-1"
Писатель и политик Захар Прилепин опасается, что разделит участь основателя телеграм-канала NЕХТА Романа Протасевича, задержанного во время экстренной посадки лайнера Ryanair в Минске. Такое признание он сделал в программе "Вечер с Владимиром Соловьёвым" на телеканале "Россия-1".
Так, писатель заявил, что после истории с Протасевичем его могут задержать в любой зарубежной стране и сдать Украине. Сопредседатель партии "Справедливая Россия — За правду" также допустил, что в ближайшее время выезд за пределы РФ для него может быть опасен, поскольку Украина или какая-либо другая страна вполне могут "приземлить" самолёт с ним на борту, как это произошло в Белоруссии.
"Я скрывать не стану, что никакого восторга не испытываю по этому поводу. Потому что на меня на Украине уголовное дело возбуждено и я у них в розыске. Я не радуюсь, ведь в другой раз и против нас так сделают", — сказал Прилепин.
Напомним, 23 мая Boeing 737-800 авиакомпании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, экстренно приземлился в аэропорту Минска из-за сообщения о минировании. На его борту находился основатель телеграм-канала NEXTA и главред также признанного экстремистским телеграм-канала "Беларусь головного мозга" Роман Протасевич, его задержали вместе с россиянкой Софией Сапегой. Адвокат девушки Александр Филанович сообщил, что она была арестована на два месяца. Ей предъявлено подозрение в совершении уголовно наказуемого деяния, однако подробности он не смог раскрыть из-за подписки о неразглашении.
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Ранее Лайф писал, что Захар Прилепин предложил рэперу Славе КПСС съездить с концертом в Донецк. До этого исполнитель упомянул писателя в диссе на Моргенштерна, назвав их "кремлёвскими проектами".
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