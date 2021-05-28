Следователи проверяют участкового, осуществлявшего надзор за нижегородским Чикатило

В отношении Сергея Матюшина, обвиняемого в убийстве 12-летней девочки из Нижегородской области, назначен ряд дополнительных экспертиз. Об этом Лайфу стало известно от источника в правоохранительных органах.

Подозреваемый пройдёт комплексную психолого-сексолого-психиатрическую экспертизу. Следователи проверяют Матюшина на причастность к совершению других аналогичных преступлений. Также, как утверждает наш собеседник, правоохранители организовали проверку объектов строительства, на которых работал маньяк. Кроме того, оперативники направили в суд ходатайство о разрешении на получение сведений о телефонных звонках с мобильного нижегородского Чикатило.

Отмечается, что с 2019 года Матюшин состоял на административном надзоре, его должен был проверять участковый по месту жительства. Ему было запрещено покидать Нижегородскую область и выходить из дома в ночную пору. За время надзора в отношении подозреваемого было составлено два административных протокола из-за того, что он не открыл дверь полицейскому. По словам источника, на данный момент следователи также проводят проверку в отношении участкового, который осуществлял надзор за убийцей.

Как уже сообщал Лайф, трагедия произошла 13 мая в посёлке Большое Козино Нижегородской области. 12-летняя девочка вышла из школы и сразу позвонила маме, сказала, что уже идёт. Однако до дома она не дошла. Родные забили тревогу, искали пропавшую всем посёлком. Её тело вечером нашли местные жители в лесополосе в районе улицы Воинской и вызвали на место полицию. На теле девочки обнаружили следы сексуального насилия, а на шее было три ножевых ранения.