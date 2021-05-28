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Признавшийся в интимной связи со школьницей омский депутат стал подозреваемым по делу о съёмках порно с подростками

Ранее фигурантом дела была только супруга народного избранника, а он проходил как свидетель. Однако теперь следователи возбудили два уголовных дела на мужчину.

28 мая, 12:37
<p>Алексей Анищенко. Фото © Соцсети</p>

Алексей Анищенко. Фото © Соцсети

Депутат из Омской области Алексей Анищенко, который недавно признался в интимной близости со школьницей, стал подозреваемым по делу его супруги о съёмке и распространении порнографических роликов с участием подростков. Об этом Лайфу сообщил источник в правоохранительных органах.

Супругу омского депутата заподозрили в съёмках порно со школьницами

Супругу омского депутата заподозрили в съёмках порно со школьницами

Отмечается, что на народного избранника завели два дела: по статье "Изготовление и оборот материалов или предметов с порнографическими изображениями несовершеннолетних группой лиц с использованием СМИ", а также по статье "Использование несовершеннолетнего в целях изготовления порнографических материалов или предметов группой лиц в отношении двух лиц с использованием сети Интернет". Анищенко перешёл из статуса свидетеля в статус подозреваемого.

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Ранее Лайф рассказывал, что россиянка снимала порно с собственными детьми и распространяла в Сети. Женщина во всём призналась, её арестовали. Горе-матери грозит до 15 лет лишения свободы.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова
Николай Озеров
Николай Озеров

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