Признавшийся в интимной связи со школьницей омский депутат стал подозреваемым по делу о съёмках порно с подростками

Ранее фигурантом дела была только супруга народного избранника, а он проходил как свидетель. Однако теперь следователи возбудили два уголовных дела на мужчину.