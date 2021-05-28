Москва выразила протест Украине после провокационного "перформанса" у Посольства России в Киеве
Нота направлена в адрес внешнеполитического ведомства Незалежной, указали в МИД РФ.
Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин
Российский МИД вызвал временного поверенного в делах Украины Василия Покотило. Как сообщается на сайте министерства, дипломату выражен решительный протест из-за провокационной акции, которая была организована в Киеве 26 мая против сотрудников Посольства РФ на Украине.
"У здания посольства представителями украинских организаций радикального националистического толка был устроен некий "перформанс", в ходе которого оказался заблокированным центральный вход в посольство, звучали угрозы и оскорбления в адрес России и российского руководства", — указано в сообщении.
В МИД РФ заявили, что ситуация является очередным грубым нарушением Украиной Венской конвенции 1961 года, а также потребовали принять меры для организации расследования и привлечения виновных к ответственности, чтобы в будущем подобных инцидентов не происходило. Отмечается, что нота протеста также была направлена российским посольством в Киеве в адрес МИД Украины.
Ранее экс-глава МИД Украины Климкин потребовал от Евросоюза наказать РФ за инцидент с самолётом в Минске. При этом он не стал объяснять, какое отношение к произошедшему имеет Москва.
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