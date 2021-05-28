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Литва в знак солидарности с Латвией вышлет двух белорусских дипломатов

Объявленные персонами нон грата иностранцы должны покинуть республику в течение семи дней.

28 мая, 11:58
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Литва в знак солидарности с Латвией решила выдворить двух белорусских дипломатов из страны, объявив их персонами нон грата. Об этом сообщает Министерство иностранных дел балтийской республики.

"Сегодня, 28 мая, представитель Посольства Белоруссии в Литве был вызван в МИД страны. Ему была вручена дипломатическая нота об объявлении двух сотрудников посольства персонами нон грата", — указано в сообщении.

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Отмечается, что белорусские дипломаты должны покинуть Литву в течение семи дней.

Ранее Лайф сообщал, что Латвия решила зеркально ответить на решение Белоруссии о высылке своих дипломатов из страны и выдворить белорусского посла и всех сотрудников дипмиссии из страны. Разгорячённое решение стран вызвал инцидент с белорусским флагом на чемпионате мира по хоккею в Риге, где вместо государственного флага республики подняли бело-красно-белый, который использует белорусская оппозиция.

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Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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