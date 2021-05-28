Литва в знак солидарности с Латвией вышлет двух белорусских дипломатов

Литва в знак солидарности с Латвией решила выдворить двух белорусских дипломатов из страны, объявив их персонами нон грата. Об этом сообщает Министерство иностранных дел балтийской республики.

"Сегодня, 28 мая, представитель Посольства Белоруссии в Литве был вызван в МИД страны. Ему была вручена дипломатическая нота об объявлении двух сотрудников посольства персонами нон грата", — указано в сообщении.

Отмечается, что белорусские дипломаты должны покинуть Литву в течение семи дней.