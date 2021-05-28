Показания Фургала проверили по методике из сериала "Обмани меня"

Следственный комитет РФ впервые применил инновационную методику для проверки на достоверность показаний бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, обвиняемого в убийствах предпринимателей и хранении оружия. Речь идёт о комплексном психолого-лингвистическом исследовании, проведённом с помощью иностранных компьютерных программ. Об этом сообщает "Коммерсант".

Согласно данным издания, в присутствии адвокатов следователи задавали Фургалу разнообразные вопросы, в частности касающиеся убийств хабаровских бизнесменов. При этом экс-губернатору разрешалось высказываться по материалам уголовного дела и другим волнующим его темам в свободной форме. Как уточняется, допрос также записывали на видео, которое потом обработали с помощью двух специальных компьютерных программ, позволивших выстроить из полученных материалов математическую модель.

Как сообщает "Коммерсант", уникальная технология анализа голоса под названием Layered Voise Analysis (LVA), разработанная израильской компанией Nemesysco, фиксировала определённые "вокальные характеристики" каждого ответа Фургала, такие как изменение тембра голоса, увеличение громкости и понижение скорости речи. А посредством системы FaceReader от нидерландской фирмы Noldus Information Technology эксперты должны были распознать эмоции допрашиваемого в момент его ответа на тот или иной вопрос. Затем полученные результаты анализировала комиссия, состоящая из психолога, психиатра, лингвиста, а также специалиста в области наркологии и сексологии.