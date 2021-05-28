Показания Фургала проверили по методике из сериала "Обмани меня"
Ответы экс-губернатора проанализировали с помощью двух компьютерных программ. Результаты изучила комиссия, обнаружив "вербальные и невербальные" признаки неискренности.
Сергей Фургал. Фото © ТАСС / Сергей Карпухин
Следственный комитет РФ впервые применил инновационную методику для проверки на достоверность показаний бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, обвиняемого в убийствах предпринимателей и хранении оружия. Речь идёт о комплексном психолого-лингвистическом исследовании, проведённом с помощью иностранных компьютерных программ. Об этом сообщает "Коммерсант".
Согласно данным издания, в присутствии адвокатов следователи задавали Фургалу разнообразные вопросы, в частности касающиеся убийств хабаровских бизнесменов. При этом экс-губернатору разрешалось высказываться по материалам уголовного дела и другим волнующим его темам в свободной форме. Как уточняется, допрос также записывали на видео, которое потом обработали с помощью двух специальных компьютерных программ, позволивших выстроить из полученных материалов математическую модель.
Как сообщает "Коммерсант", уникальная технология анализа голоса под названием Layered Voise Analysis (LVA), разработанная израильской компанией Nemesysco, фиксировала определённые "вокальные характеристики" каждого ответа Фургала, такие как изменение тембра голоса, увеличение громкости и понижение скорости речи. А посредством системы FaceReader от нидерландской фирмы Noldus Information Technology эксперты должны были распознать эмоции допрашиваемого в момент его ответа на тот или иной вопрос. Затем полученные результаты анализировала комиссия, состоящая из психолога, психиатра, лингвиста, а также специалиста в области наркологии и сексологии.
Так, эксперты выявили в показаниях экс-губернатора множество "вербальных и невербальных" признаков, свидетельствующих о его неискренности. Например, "глазодвигательный паттерн", предпринятый Фургалом, чтобы "избежать устойчивого визуального контакта" с допрашивающим его следователем, а ещё попытки изменить положение тела, которые специалисты назвали "лимбическим бегством" от дачи правдивых показаний. Кроме того, исследователи отметили, что бывший глава Хабаровского края в качестве защитного механизма использовал сарказм и насмешки во время обсуждения "вызывающих у него затруднения" или "представляющих повышенную значимость и угрозу" тем.
Напомним, Сергей Фургал был задержан возле своего дома 9 июля 2020 года и доставлен в Москву, где ему предъявили обвинения в организации убийств хабаровских предпринимателей и покушении на убийство. В суде экс-глава края заявил, что непричастен к преступлениям, в которых его обвиняют. В начале февраля текущего года Фургалу предъявили обвинение в убийствах и хранении оружия в окончательной редакции. Позднее стало известно, что его арест продлили до 8 июня. Такое решение вынес Басманный суд Москвы.
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