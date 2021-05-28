Тела мужчины и девочки-подростка нашли в машине, припаркованной на оптовой базе в Волгограде

В Волгограде правоохранители выясняют причины загадочной гибели мужчины и девочки-подростка. Как сообщает СУ СК РФ по региону, их тела без признаков жизни были обнаружены в одной из машин, припаркованных на стоянке торговой базы.

"Вечером 27 мая недалеко от въезда на оптово-продовольственную торговую базу на территории Дзержинского района Волгограда в салоне автомобиля ВАЗ с прицепом обнаружены тела 31-летнего мужчины и 16-летней девушки", — указано в сообщении.

По предварительным данным, автомобиль, где были обнаружены тела, принадлежит мужчине. Как рассказали правоохранителям родственники, погибшие приехали в Волгоград ещё 24 мая, там они должны были закупить оптом товар для продуктового магазина.

Сейчас следователи устанавливают обстоятельства случившегося, в частности, тела погибших были направлены на судебно-медицинскую экспертизу. Предварительно, следов насильственной смерти нет. При осмотре машины также были обнаружены деньги, банковские карты и документы погибших.