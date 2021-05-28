Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Уведомления отключены

Тела мужчины и девочки-подростка нашли в машине, припаркованной на оптовой базе в Волгограде

Предварительно, следов насильственной смерти на них не обнаружено. При осмотре машины также были найдены деньги, банковские карты и документы погибших.

28 мая, 11:49
<p>Фото © <a href="https://volgograd.sledcom.ru/news/item/1574556" target="_blank" rel="noopener noreferrer">СУ СКР по Волгоградской области</a></p>

Фото © СУ СКР по Волгоградской области

В Волгограде правоохранители выясняют причины загадочной гибели мужчины и девочки-подростка. Как сообщает СУ СК РФ по региону, их тела без признаков жизни были обнаружены в одной из машин, припаркованных на стоянке торговой базы.

"Вечером 27 мая недалеко от въезда на оптово-продовольственную торговую базу на территории Дзержинского района Волгограда в салоне автомобиля ВАЗ с прицепом обнаружены тела 31-летнего мужчины и 16-летней девушки", — указано в сообщении.

В Италии в заброшенном доме нашли тело украинки, загадочно пропавшей полгода назад

В Италии в заброшенном доме нашли тело украинки, загадочно пропавшей полгода назад

По предварительным данным, автомобиль, где были обнаружены тела, принадлежит мужчине. Как рассказали правоохранителям родственники, погибшие приехали в Волгоград ещё 24 мая, там они должны были закупить оптом товар для продуктового магазина.

Сейчас следователи устанавливают обстоятельства случившегося, в частности, тела погибших были направлены на судебно-медицинскую экспертизу. Предварительно, следов насильственной смерти нет. При осмотре машины также были обнаружены деньги, банковские карты и документы погибших.

В Москве бывшую чиновницу нашли мёртвой с пакетом на голове

В Москве бывшую чиновницу нашли мёртвой с пакетом на голове

Ранее сообщалось, что в Рязани расследуют загадочную смерть прокурора. На данный момент основной версией является доведение до самоубийства.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Бывшего подчинённого генерала СК Музраева арестовали по делу о взяточничестве

вчера в 16:22

Второй случай за неделю: В Тюмени 6-летний мальчик выжил после падения с девятого этажа

сегодня в 09:20

Знак висел "для красоты": КамАЗ с песком провалился на "мосту глупости" в Ивановской области

сегодня в 10:56

Показания Фургала проверили по методике из сериала "Обмани меня"

сегодня в 11:28

Пашинян: У Армении есть воля решить ситуацию на границе исключительно мирным путём

сегодня в 11:23

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1