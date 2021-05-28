Пятеро уроженцев Таджикистана получили длительные сроки за подготовку теракта в Москве

Пятерых уроженцев Таджикистана признали виновными в подготовке теракта в Москве и отправили в колонию строгого режима на сроки от 9 до 17 лет. Такое решение в пятницу принял 2-й Западный окружной военный суд, назначив фигурантам отбывание наказания в колонии строгого режима.

"Суд приговорил Арабова Лутфолло к 15 годам колонии, Мирзоева Миромахмуда — к 12 годам, Раджабова Нурулло — к 17 годам, Хочаева Нихмона — к 11 годам, Шокирова Шодмона — к 9 годам", — сообщили в пресс-службе суда.

Фабула дела официально не раскрывалась, поскольку материалы засекречены. Однако, по данным источника "Интерфакса", фигуранты дела планировали совершить теракт в столичном регионе при помощи грузового автомобиля.

Ранее Лайф сообщал, что ФСБ предотвратила теракт в Тверской области. При попытке задержания уроженец Центральной Азии, пытавшийся изготовить бомбу для взрыва на объекте топливно-энергетического комплекса, открыл огонь и был ликвидирован. А в Ставропольском крае в преддверии майских праздников было предотвращено две попытки терактов, их готовили сторонники террористической организации ИГИЛ*.

Напомним, что всего в 2020 году в России было предотвращено 44 теракта, задержано более 800 бандитов и их пособников. А за последние два года российские спецслужбы предотвратили 78 терактов. Причём шесть из них планировалось совершить в Крыму.