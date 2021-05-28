Пашинян: У Армении есть воля решить ситуацию на границе исключительно мирным путём

Армения стремится разрешить разногласия с Азербайджаном исключительно мирным путём, но некоторые силы хотят спровоцировать войну. Об этом заявил исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян в ходе своего выступления на встрече в штабе партии "Гражданский договор".

"У Правительства Армении есть политическая воля решить ситуацию на границе исключительно мирным путём. Мы не допустим новой войны. Надо решить проблему политическими и дипломатическими средствами", — обозначил цели страны Пашинян.

Однако власти Азербайджана и часть оппозиции в самой Армении имеют другие взгляды на решение данной ситуации. По мнению Пашиняна, они хотят спровоцировать войну на общей границе, чтобы реализовать некие давние договорённости.

"Что здесь такого, что мы хотим демаркации и делимитации границы на участке Сотк — Хознавар? Я думаю, что Азербайджан и некоторые силы в Армении хотят спровоцировать войну, наверное, чтобы исполнить какие-то давние договорённости", — поделился соображениями и.о. премьер-министра.

В своей речи Пашинян подчеркнул важность позиции России и других международных наблюдателей. Они помогут сторонам корректировать границу, а также отслеживать процедуры демаркации и делимитации, уверен политик.