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Пашинян: У Армении есть воля решить ситуацию на границе исключительно мирным путём

В стране и за рубежом существуют силы, которые хотели бы сорвать договорённости и развязать войну, отметил политик.

28 мая, 11:23
<p>Фото © Baris Seckin / Anadolu Agency via Getty Images</p>

Фото © Baris Seckin / Anadolu Agency via Getty Images

Армения стремится разрешить разногласия с Азербайджаном исключительно мирным путём, но некоторые силы хотят спровоцировать войну. Об этом заявил исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян в ходе своего выступления на встрече в штабе партии "Гражданский договор".

"У Правительства Армении есть политическая воля решить ситуацию на границе исключительно мирным путём. Мы не допустим новой войны. Надо решить проблему политическими и дипломатическими средствами", — обозначил цели страны Пашинян.

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Однако власти Азербайджана и часть оппозиции в самой Армении имеют другие взгляды на решение данной ситуации. По мнению Пашиняна, они хотят спровоцировать войну на общей границе, чтобы реализовать некие давние договорённости.

"Что здесь такого, что мы хотим демаркации и делимитации границы на участке Сотк — Хознавар? Я думаю, что Азербайджан и некоторые силы в Армении хотят спровоцировать войну, наверное, чтобы исполнить какие-то давние договорённости", — поделился соображениями и.о. премьер-министра.

В своей речи Пашинян подчеркнул важность позиции России и других международных наблюдателей. Они помогут сторонам корректировать границу, а также отслеживать процедуры демаркации и делимитации, уверен политик.

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Лайф писал, что в середине мая и.о. премьер-министра Армении Никол Пашинян обвинил Баку в посягательстве на суверенную территорию страны из-за событий в Сюникской области, где заметили азербайджанских военных. По его словам, они под предлогом "уточнения границы" попытались провести "определённые работы". Он подчеркнул, что есть карта, утверждённая советской Арменией, советским Азербайджаном и центральными властями, на которой ясно видно, где проходит граница между странами.


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Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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