Голунов — о приговоре экс-полицейским, подкинувшим ему наркотики: Я удовлетворён решением суда

Голунов — о приговоре экс-полицейским, которые подкинули ему наркотики: Я удовлетворён решением суда. Видео © LIFE

Журналист Иван Голунов заявил, что остался удовлетворён приговором экс-полицейским, которые подбросили наркотики и незаконно задержали его.

"Я обещал добиться справедливости, первый этап мы сделали, скоро мы узнаем результаты второго этапа касаемо заказчиков этого преступления. Я удовлетворён решением суда", — сообщил журналистам Голунов, отметив, что обжаловать приговор он не намерен.

Иван также поблагодарил всех, кто его поддерживал, выразив надежду, что после данного инцидента в российском обществе таким преступлениям не будет места. "Буду делать всё, как человек и как журналист, чтобы больше никто не попадал в такую ситуацию", — добавил он.

Ранее Мосгорсуд приговорил четырёх экс-полицейских, подбросивших наркотики Голунову и задержавших его, на срок от пяти до восьми лет колонии. Кроме того, суд также постановил по гражданскому иску взыскать в пользу Голунова по одному миллиону рублей с каждого из бывших правоохранителей.