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Голунов — о приговоре экс-полицейским, подкинувшим ему наркотики: Я удовлетворён решением суда

Журналист также поблагодарил всех, кто его поддерживал, и выразил надежду, что после этого инцидента в российском обществе таким преступлениям не будет места.

28 мая, 11:20

Голунов — о приговоре экс-полицейским, которые подкинули ему наркотики: Я удовлетворён решением суда. Видео © LIFE

Журналист Иван Голунов заявил, что остался удовлетворён приговором экс-полицейским, которые подбросили наркотики и незаконно задержали его.

"Я обещал добиться справедливости, первый этап мы сделали, скоро мы узнаем результаты второго этапа касаемо заказчиков этого преступления. Я удовлетворён решением суда", — сообщил журналистам Голунов, отметив, что обжаловать приговор он не намерен.

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Иван также поблагодарил всех, кто его поддерживал, выразив надежду, что после данного инцидента в российском обществе таким преступлениям не будет места. "Буду делать всё, как человек и как журналист, чтобы больше никто не попадал в такую ситуацию", — добавил он.

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Ранее Мосгорсуд приговорил четырёх экс-полицейских, подбросивших наркотики Голунову и задержавших его, на срок от пяти до восьми лет колонии. Кроме того, суд также постановил по гражданскому иску взыскать в пользу Голунова по одному миллиону рублей с каждого из бывших правоохранителей.

Напомним, Ивана Голунова задержали в Москве в июне 2019 года по подозрению в покушении на сбыт наркотиков. В УМВД РФ по столице заявили, что во время обыска у журналиста был обнаружен метилэфедрон, а в его квартире — более пяти граммов кокаина. Сам Голунов утверждал, что запрещённое вещество ему подбросили. Ситуация получила широкую огласку, и уже через четыре дня молодого человека отпустили из-под домашнего ареста, а расследование было остановлено. Позднее его признали потерпевшим.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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