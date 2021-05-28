Суд приговорил к 12 годам ключевого фигуранта по делу Голунова — полковника Ляховца
Именно его следствие считает организатором преступления. Было доказано, что высокопоставленный полицейский дал указание подчинённым подкинуть журналисту запрещённые вещества.
Бывший сотрудник полиции Игорь Ляховец, обвиняемый в незаконном уголовном преследовании журналиста Ивана Голунова.
Фото © Агентство "Москва"/ Кирилл Зыков
Мосгорсуд огласил приговор для бывших полицейских, которых обвиняют в фальсификации дела журналиста Ивана Голунова. Ключевого фигуранта — полковника МВД Игоря Ляховца отправили в колонию на 12 лет.
Именно его следствие считает организатором преступления: экс-начальник отделения по контролю за оборотом героина и синтетических наркотиков УВД по Западному округу Москвы дал указание подчинённым подкинуть наркотики сотруднику "Медузы".
Напомним, Ивана Голунова задержали в Москве в июне 2019 года по подозрению в покушении на сбыт наркотиков. В УМВД РФ по столице заявили, что во время обыска у журналиста был обнаружен метилэфедрон, а в его квартире — более пяти граммов кокаина. Сам Голунов утверждал, что запрещённое вещество ему подбросили. Ситуация получила широкую огласку, и уже через четыре дня молодого человека отпустили из-под домашнего ареста, а расследование было остановлено. Позднее его признали потерпевшим.
Ранее в Следственном комитете РФ заявили, что в деле о подбрасывании наркотиков журналисту Ивану Голунову не было заказчиков.
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