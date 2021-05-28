В России началась разработка опытных образцов боевого робота "Штурм"

Корпорация "Уралвагонзавод" начала разрабатывать первые опытные образцы робототехнического комплекса "Штурм". Об этом сообщило РИА "Новости".

"В частности, создаётся подвижный пункт управления боевыми машинами комплекса и сами машины с разными боевыми модулями, включая модуль с 125-миллиметровым гладкоствольным укороченным орудием. Все машины комплекса строятся на шасси танка Т-72Б3", — рассказал источник агентства.

Отмечается, что известны другие варианты вооружения боевых модулей комплекса. Например, в список планируют включить блок реактивных огнемётов "Шмель", спаренные 30-миллиметровые автоматические пушки и блок 220-миллиметровых термобарических неуправляемых реактивных снарядов.

Разрабатываемые боевые машины будут надёжно защищены от противотанкового оружия и предназначены для городского боя. Их ключевой задачей станет уничтожение живой силы противника (фокус на противотанковых расчётах) и подавление огневых точек.

"Короткий ствол с минимальным выносом за габариты боевой машины обеспечит "Штурму" хорошую мобильность и эффективность в условиях городских узостей или завалов. Учитывая минимальные дальности огневого контакта в урбанистической среде, сниженная из-за короткого ствола начальная скорость снаряда не повлияет на эффективность поражения целей", — объяснил другой собеседник РИА "Новости".