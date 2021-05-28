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В России началась разработка опытных образцов боевого робота "Штурм"

Комплекс будет использоваться в городских боях для подавления противотанковых расчётов.

28 мая, 10:07

Фото © ТАСС / Молдавская Марина

Корпорация "Уралвагонзавод" начала разрабатывать первые опытные образцы робототехнического комплекса "Штурм". Об этом сообщило РИА "Новости".

"В частности, создаётся подвижный пункт управления боевыми машинами комплекса и сами машины с разными боевыми модулями, включая модуль с 125-миллиметровым гладкоствольным укороченным орудием. Все машины комплекса строятся на шасси танка Т-72Б3", — рассказал источник агентства.

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Отмечается, что известны другие варианты вооружения боевых модулей комплекса. Например, в список планируют включить блок реактивных огнемётов "Шмель", спаренные 30-миллиметровые автоматические пушки и блок 220-миллиметровых термобарических неуправляемых реактивных снарядов.

Разрабатываемые боевые машины будут надёжно защищены от противотанкового оружия и предназначены для городского боя. Их ключевой задачей станет уничтожение живой силы противника (фокус на противотанковых расчётах) и подавление огневых точек.

"Короткий ствол с минимальным выносом за габариты боевой машины обеспечит "Штурму" хорошую мобильность и эффективность в условиях городских узостей или завалов. Учитывая минимальные дальности огневого контакта в урбанистической среде, сниженная из-за короткого ствола начальная скорость снаряда не повлияет на эффективность поражения целей", — объяснил другой собеседник РИА "Новости".

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Напомним, что министр обороны РФ Сергей Шойгу ранее заявил о начале серийного производства боевых роботов с искусственным интеллектом. Он объяснил, что фантастика 20-летней давности постепенно становится реальностью. В настоящее время велико пространство для научного прогресса в сфере роботостроения.

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Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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