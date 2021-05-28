Почти пять миллионов человек приняли участие в электронном праймериз "Единой России"

В предварительном голосовании "Единой России", которое завершится 30 мая, уже приняло участие без малого пять миллионов человек. Об этом сообщает пресс-служба партии в пятницу, 28 мая. Более того, ещё до окончания процедуры в ней уже приняло участие в четыре раза больше избирателей, чем, к примеру, на всероссийском тестировании, которое в середине мая организовал Центризбирком. По мнению экспертов, это объяснятся тем, что партия создала удобную инфраструктуру для проведения дистанционной процедуры.

"Единая Россия" задаёт тренды в происходящих процессах. Чем проще сегодня проявить волеизъявление, тем выше будет осознанность выбора. При помощи электронной процедуры можно не спеша узнать о кандидатах, ознакомиться с их программой на платформе, найти дополнительную информацию о них. А когда мы приходим просто на избирательный участок — нам дают бюллетень, и мы, как правило, остаёмся с ним один на один", — рассуждает директор Регионального общественного центра интернет-технологий Сергей Гребенников.

Кроме того, по мнению аналитиков, система электронного предварительного голосования, особенно при условии верификации через "Госуслуги", повышает степень прозрачности самого голосования и уровень доверия к полученным результатам.

"Организаторы голосования — региональные исполкомы — на местах не имеют доступа к промежуточным результатам голосования за кандидатов и могут видеть только явку. Таким образом, есть все шансы получить объективный срез поддержки тех или иных претендентов на депутатский мандат. И оценить в целом электоральный потенциал партии на местах", — комментирует директор исследовательского центра "Особое мнение" Екатерина Курбангалеева.