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Почти пять миллионов человек приняли участие в электронном праймериз "Единой России"

Эксперты уверены, что система электронного предварительного голосования, особенно при условии верификации через "Госуслуги", повышает степень прозрачности и уровень доверия к полученным результатам.

28 мая, 10:06

Фото © ТАСС / Максим Шеметов

В предварительном голосовании "Единой России", которое завершится 30 мая, уже приняло участие без малого пять миллионов человек. Об этом сообщает пресс-служба партии в пятницу, 28 мая. Более того, ещё до окончания процедуры в ней уже приняло участие в четыре раза больше избирателей, чем, к примеру, на всероссийском тестировании, которое в середине мая организовал Центризбирком. По мнению экспертов, это объяснятся тем, что партия создала удобную инфраструктуру для проведения дистанционной процедуры.

Средний конкурс на праймериз "Единой России" составляет 13 человек на место

Средний конкурс на праймериз "Единой России" составляет 13 человек на место

"Единая Россия" задаёт тренды в происходящих процессах. Чем проще сегодня проявить волеизъявление, тем выше будет осознанность выбора. При помощи электронной процедуры можно не спеша узнать о кандидатах, ознакомиться с их программой на платформе, найти дополнительную информацию о них. А когда мы приходим просто на избирательный участок — нам дают бюллетень, и мы, как правило, остаёмся с ним один на один", рассуждает директор Регионального общественного центра интернет-технологий Сергей Гребенников.

Кроме того, по мнению аналитиков, система электронного предварительного голосования, особенно при условии верификации через "Госуслуги", повышает степень прозрачности самого голосования и уровень доверия к полученным результатам.

"Организаторы голосования — региональные исполкомы — на местах не имеют доступа к промежуточным результатам голосования за кандидатов и могут видеть только явку. Таким образом, есть все шансы получить объективный срез поддержки тех или иных претендентов на депутатский мандат. И оценить в целом электоральный потенциал партии на местах", — комментирует директор исследовательского центра "Особое мнение" Екатерина Курбангалеева.

В "Единой России" рассказали, как будут храниться ключи шифрования блокчейна предварительного голосования

В "Единой России" рассказали, как будут храниться ключи шифрования блокчейна предварительного голосования

Напомним, что до конца предварительного голосования "Единой России" остаётся менее трёх дней. В нём могут принять участие избиратели, зарегистрировавшиеся на официальном сайте процедуры pg.er.ru до полуночи 28 мая по местному времени. Подсчёт голосов начнётся вечером 30 мая — сразу после того, как процедура завершится во всех регионах и будут соединены ключи электронного шифрования. Итоги окончательно подведут в начале июня. Утверждённые результаты предварительного голосования вынесут на обсуждение предвыборного съезда "Единой России", где сформируют списки партии на думские выборы, запланированные на 19 сентября.

Авторы
Алексей Берковиц
Алексей Берковиц

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